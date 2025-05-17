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山老鼠盜伐梨山1級貴重木 工廠查獲6萬多公斤 10人送辦

記者胡蓬生／苗栗17日電
保七總隊第五大隊查獲盜伐集團在梨山一帶國有林盜伐珍貴木的根材、樹瘤，並於林姓成員位於南投的加工廠內，查扣6萬多公斤遭盜伐的珍貴木。(圖／保七第五大隊提供)
保七總隊第五大隊查獲盜伐集團在梨山一帶國有林盜伐珍貴木的根材、樹瘤，並於林姓成員位於南投的加工廠內，查扣6萬多公斤遭盜伐的珍貴木。(圖／保七第五大隊提供)

台中市和平區梨山的國有林地內出現盜伐集團專門盜伐一級貴重木台灣扁柏的根材、樹瘤，保七總隊第五大隊監控1年多，一舉在南投某加工廠查獲6萬多公斤遭盜伐的珍貴木材，已有10人被依違反森林法、竊盜等罪嫌送辦。

保七第五大隊指出，去年初接獲林業署台中分署通報，有不法集團在梨山一帶的國有林地內盜伐一級貴重木，蒐證及監控後，發現盜伐集團成員大都在中部活動，有成員屢遭查獲判刑卻不知悔改，惡性重大，報請台中地檢署檢察官張雅晴指揮偵辦。

專案人員埋伏追蹤多日，發現盜伐集團會趁連續假期深夜時段，以租賃車、變換車牌或頻頻換車等方式規避查緝，駕車前往國有林地盜伐扁柏根材；集團成員也會趁颱風、豪雨洪水將珍貴木沖刷至河床附近時，在禁止撿拾期間，用鏈鋸將珍貴漂木鋸成小塊載運離去，下游買家收贓後再轉賣牟取不法利益。

第五大隊今年4月間見時機成熟開始收網，出動員警、林務人員共70多人兵分多路，持搜索票一舉帶回11人調查，並在林姓集團成員於南投水里的木材加工廠，查扣遭盜伐的台灣肖楠、紅檜等國有珍貴林木，總量高達6萬多公斤，數量多到讓辦案人員也大感驚訝，從上午直到子夜才完成查扣及吊運作業。

第五大隊呼籲，依森林法第52條規定，盜伐木材者可處1至7年徒刑，如果盜伐貴重木種，將面臨加重刑責並科以罰金。

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