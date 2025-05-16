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跌倒撞地、扯髮拖行… 台中爆14嬰幼被虐 托嬰制挨批失靈

記者游振昇、陳敬丰／台中16日電
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台中豐原某托嬰中心傳出虐童案，一名女保育員（左）被控虐嬰幼兒，她3月底已自動離職。(圖／民眾提供)
台中豐原某托嬰中心傳出虐童案，一名女保育員（左）被控虐嬰幼兒，她3月底已自動離職。(圖／民眾提供)

台中市豐原區某托嬰中心傳出陳姓保育員虐嬰案，6名家長昨出面控訴，至少14名嬰幼兒受害，保育員多次拉扯讓孩子跌倒致頭撞地、扯頭髮拖行、把孩子當抹布擦地上的水等，要求市長盧秀燕主持公道。社會局表示，如確認虐童，最高可處托嬰中心及幼保員各60萬。

6名家長向市議員陳清龍求助，昨出席記者會。家長表示，相關事件今年3月就發生，托嬰中心直到4月才檢視監視器畫面，家長則在展開稽查1周後才接獲社會局通知，一名家長說，前天才知自己小孩受害，只因翻倒桌上水壺，陳姓保育員竟拉孩子衣服擦拭地上的水。

另名家長說，兒子有段時間一到托嬰中心門口就大哭說不敢進去，現在才知道兒子心裡陰影。

檢視監視影像，初步看到孩子被打頭、粗魯拉扯、捉衣領勒脖子，拉腳讓孩子跌倒以致頭部撞地、被扯頭髮拖行，種種行徑，家長說初看到畫面又驚又怒，捨不得孩子在托嬰中心忍痛受怕。

家長更批托嬰中心制度失靈且處理消極。家長訴求提告陳姓保育員，追究刑責，使其不得再從事教保工作。

陳清龍說，社會局帶回監視器主機已10天，家長接通知才知孩子受虐，社會局資訊設備和人才不足，又未對外尋求協助，延宕須檢討。

台中社會局長廖靜芝說，市府4月25日獲報即啟動調查，調查女保育員3月19、20日不當對待的20支監視器畫面，發現8名嬰幼兒受害，因此擴大調閱監視器時間，發現另有6名嬰幼兒受害，依法定流程4個月內完成調查。保育員3月底離職。

社會局表示，若調查結果確認托育人員涉及不當對待，可依兒少權法處6萬元至60萬元(台幣，下同)罰鍰。托嬰中心若涉及管理疏失，也可處6萬至60萬元罰鍰，並命其限期改善；情節嚴重者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

盧秀燕

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