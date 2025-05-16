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妻提離婚「保護令還未核」家暴夫酒後枕頭悶死5歲兒

台灣新聞組／基隆16日電
基隆簡姓男子(中)不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，15日被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。(記者游明煌／攝影)
基隆簡姓男子(中)不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，15日被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。(記者游明煌／攝影)

基隆簡姓男子疑因不滿妻子提離婚，遷怒5歲兒子，前天酒後以枕頭悶死他。簡妻因被簡男家暴，上月才聲請「通常保護令」，還未核發就發生悲劇。衛福部保護司指出，通常保護令平均費時50天審理，司法系統應設法縮短審理時間。

警方調查，在基隆市環保局擔任清潔隊員的45歲簡男與妻子結婚14年，4月23日晚間，兩人因洗碗及生活費問題起口角，簡男推打妻子。之後簡妻向警方聲請自身通常保護令，但未提及幼兒需要安置或保護，也未聲請緊急保護令。簡妻帶小孩回娘家住，兩人分居。

警方指出，兩人雖在爭兒子監護權，但簡妻未禁止簡男探視兒子。簡男本月13日將小孩接回同住，前天下午2時午睡時涉嫌用枕頭悶死兒子，行凶後逃逸。簡男稱，前天下午在家喝悶酒，喝了二大杯約400毫升高粱酒，酒後失控遷怒兒子，兒子出生後影響夫妻感情，鬧到要離婚，他認為是造成夫妻感情漸疏遠因素之一，拿枕頭悶住兒子口鼻，悶到沒氣後離開。

妻子前晚9時38分上門接小孩，發現兒子倒在床上，抱起他一直搖哭喊「怎麼醒不來？」哀慟昏倒，附近鄰居協助報警。

鄰居對簡男殺死兒子都很震驚，強調他對小孩很好，常看到兩人在大樓中庭玩。簡妻臉書則有多張與兒子出遊照，母子互動感情相當好。

基市仁愛區德厚里長莊育超說，簡男個性比較強烈，且夫妻學歷差距大，簡男只有國中、簡妻是大學畢業，兩人常口角爭執，近日夫妻因兒子監護權爭吵，他懷疑簡男可能有酒後「玉石俱焚」心態釀悲劇。

基隆地院指出，因聲請通常保護令，而非緊急或暫時保護令，法官5月8日收受案卷後，排定6月6日上午審理此案。警詢筆錄及聲請狀，簡妻均提及自己遭到簡男家庭暴力，但未提男童受虐或曾受家暴等情節。

「發生虐童致死案件，令人相當遺憾。」基隆市長謝國樑說，社工4月23日到簡家探訪，至4月28日持續以電話、簡訊與聯繫，簡妻婉拒社工協助，表示委由律師處理，並表示男童與父親互動關係不錯，尊重父親探視權。對於男童母親保護令還沒有核下來就發生憾事，謝說要好好探討，未來流程上有無改進空間。

衛福部保護司長張秀鴛表示，通常保護令從申請至核發，平均費時50天，核發應該加快，否則恐釀成更多不幸；司法院已啟動相關討論，盼設法加速保護令審理時間。

張秀鴛說，此案社工有提醒不要讓孩子與爸爸單獨相處，但親屬間不一定有落實。此案從親密關係量表來看，風險是中低等級，卻還是發生憾事；保護孩子每個環節都要提高風險意識，包含警察、社工、醫護、社區與親友等，大家都要更有敏感度。

基隆市簡姓男子涉嫌以枕頭悶死5歲兒子，警方查扣枕頭，檢方相驗發現男童臉部口鼻出血...
基隆市簡姓男子涉嫌以枕頭悶死5歲兒子，警方查扣枕頭，檢方相驗發現男童臉部口鼻出血，為遭悶死過程壓斷鼻梁所致。(記者游明煌／攝影)

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