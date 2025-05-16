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詐4億奪3命 「台版柬埔寨案」主嫌二審仍判無期

記者王宏舜／台北16日電
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台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲犯共同私刑拘禁致人於死等罪，台灣高等法院今仍處無期徒刑。資料照片。(記者王宏舜／攝影)
台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲犯共同私刑拘禁致人於死等罪，台灣高等法院今仍處無期徒刑。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

求職詐騙「台版柬埔寨案」被控詐4億元(台幣，下同)釀3死，主嫌「藍道」杜承哲與共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑一審被依共同私刑拘禁致人於死等罪判處無期徒刑。案件上訴，台灣高等法院昨改判較少參與凌虐的王26年徒刑，其餘3人仍維持無期徒刑，褫奪公權終身。

高院計算266名被害人被詐3億9000餘萬元，略低於一審認定，因犯罪事實及和解與一審有出入，撤銷改判。高院認為，王昱傑主要工作是指揮洗錢及綁定、驗證人頭帳戶，惡性相對於其他3人對被拘禁人施暴、凌虐，參與程度低，刑度降為26年；杜承哲、薛隆廷、洪俊杰雖與被害人談和解，賠償部分金額，但是集團核心角色，侵害生命、身體、自由、財產的狀況極端嚴重，其中私行拘禁致死罪量處無期徒刑。

暱稱「加特林」、「藍道」的杜承哲，2022年9月底至11月初找傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水兩處據點關押61名人頭帳戶提供者，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶關進約3坪大房間，不配合就毒打、電擊，並在泡麵摻毒品。

黃姓男子遭毒打，被命令「唱歌娛樂」，從11樓輕生；黃姓女子因在房內尿尿而被電擊，身體惡化吐血，哭喊「肚子痛、想回家」，休克死亡；林姓男子患慢性病，因未服藥惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、大小便失禁，撞牆呼喊「快受不了」，被認為裝病餵食3顆FM2，心肌梗塞死亡。

2022年11月初，警方因一起失蹤人口案破獲詐團，救出被囚58人，發現3人遭虐死、棄屍山野。檢方第一波起訴29人，核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋被處無期徒刑定讞。逃亡的杜承哲前年另組詐團，還找上時任台北市寧夏路派出所長葉育忻查個資，杜落網後稱「捐了3口棺材」，懊悔行詐。

士林地方法院依共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪判杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑無期徒刑。

高院 泡麵 詐騙集團

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