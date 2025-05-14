台藝人NONO涉性侵無悔意 一審判2年半 吹哨者轟太離譜

NONO(中)被控性侵、猥褻女子，依一次強制性交未遂罪判刑2年6月。（本報資料照片）

NONO陳宣裕被控強制性交等七罪，士林地檢署去年偵結認其「品行低劣」，起訴求重刑，士林地院審理近一年，昨依強制性交未遂罪判刑兩年六月，其餘被訴部分無罪，法院說明，無罪部分主因原告僅提出單一指述，缺乏其他補強證據。

他的老婆朱海君在演藝圈獨扛家計，即便工作量銳減，仍不願與其切割，如今他面臨牢獄之災，她所屬豪記唱片說不予回應。而全案吹哨者網紅「小紅老師」獲知判決直呼痛心，並怒轟法院太離譜，將會跟律師研議請求檢察官依法上訴。

士院針對有罪判決指出，NONO被控2011年2月間參加一檔綜藝節目時結識被害女子，在錄完節目時致電女子，提議開車載送女子返家，女子起初婉拒，但因NONO盛情邀約心軟，心想NONO在演藝圈內有一席之地，應該不會有逾矩行為，所以答應搭乘順風車。

未料，女子搭上NONO汽車後，NONO以購買消夜為由，先前往台北市士林夜市購物，再前往大稻埕河濱停車場，停車熄火下車後，繞到右前座旁要求女子下車，突從正面強行擁抱女子，又將女子強拉進後座，扯開女子襯衫、外褲、內衣等，利用身體優勢壓制，強吻、撫摸女子身體，直到女子掙扎抵抗，龜縮後座腳踏處求饒，NONO才罷手。

審理期間，該名女子親友出庭證稱，案發後女子曾透露自身受害經歷，且女子描述事發經過時，情緒、神情明顯不同於以往，法官因此認定女子指述應為可信。