「閃兵集團」案情擴大 台藝人陳大天、陳零九、威廉都被拘提

陳大天（左）今年1月向女友劉樸求婚成功。(摘自臉書)

王大陸 涉嫌花百萬找「閃兵集團」造假醫療證明逃兵，檢警擴大追查，今(14)兵分多路持搜索票，將涉逃藝人帶回，包括「小蝦」陳大天、歌手陳零九、「棒棒堂」威廉、「超克7」李銓等。其中陳大天手上不但有2場舞台劇 演出，還計畫8月跟模特兒未婚妻劉璞登記結婚。

陳大天經紀人表示「公司還不太清楚，正在了解中」，關於「莎姆雷特」下周演出是否有變動，寬宏回應「很抱歉，我們也是剛剛才得知消息，目前都在了解中」。另陳大天參與果陀舞台劇「三個傻瓜」，5月17日晚間要在台南演出，是否不受影響演出，果陀劇場回應：「我們了解狀況後統一回覆喔，謝謝。」

陳大天前陣子宣傳「三個傻瓜」，他與女友劉璞交往4年，今年1月求婚成功，預計8月先登記：「不然不踏實，怕另一半跑掉！」對此劉璞所屬的伊林娛樂尚未回應。

據悉，王大陸是第一波掃蕩名單，第二波則人數眾多，其中包括棒棒堂子團「超克七」的李銓及伊林模特兒與舞台劇演員等人。而39歲的威廉是其中年紀最大的，他除了跟許效舜一起搭檔外景節目「孝廉出發吧」，還跟昔男團「Lollipop棒棒堂」合體做節目「來吧!哪裡怕」。

威廉(左一)涉入兵役問題，節目正處於危險狀態。(摘自臉書)

威廉是「來吧!哪裡怕」的靈魂人物，他除了是主持人，更是節目幕後製作人，本名廖亦崟，父母均為體育老師，他的體能極佳，除了在高中曾是啦啦隊員，本身更是跆柔道藍帶和跆拳高手。

由於TVBS「來吧!哪裡怕」以他為主軸，所以TVBS早上得知消息也相當緊張，目前正在找人了解狀況，處理相關後續聲明向外界報告。

陳零九所屬種子音樂回應，「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心」。