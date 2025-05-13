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台男星NONO被控7性犯罪 一審僅1罪判刑2年6月

記者李隆揆／台北即時報導
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藝人NONO陳宣裕。(報系資料照)
藝人NONO陳宣裕。(報系資料照)

台灣藝人NONO陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士檢起訴求重刑，士林地院審理近1年，今依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被控罪名皆無罪。

士檢去年起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間涉嫌利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂等罪。

案件偵辦期間，NONO始終否認犯行，對於被害女子皆稱「不認識」，但有2名被害女子清楚描繪出NONO住家樓中樓格局，且正確率極高。

檢方認定，NONO為私慾涉犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，未見絲毫悔意，去年依法起訴並建請法院從重量刑，以懲不法。

士林地院審理期間，NONO矢口否認所有指控，並請求無罪判決，全案吹哨者、網紅「小紅老師」上網發文大罵「真不是男人，做出這種事，怎麼有臉求判無罪？」；另名被害女子也在開庭後接受媒體訪問，怒批NONO「根本不是人」，相信法官會給公道。

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