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控林智堅抄襲…調查官余正煌聯手黑幫暴力討債 20萬交保

記者張宏業／台北10日電
曾控林智堅論文抄襲的調查官余正煌（右），涉暴力討債20萬元台幣交保。(記者曾原信／攝影)
曾控林智堅論文抄襲的調查官余正煌（右），涉暴力討債20萬元台幣交保。(記者曾原信／攝影)

曾指控前新竹市長林智堅論文抄襲的調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉，投資前證券營業員陳柏銓介紹可轉換公司債失利，為追討款項，余正煌透過嘉義市警偵查佐林良樺、謝凱丞查詢個資，再由竹聯幫明仁會要角傅丞胤將陳柏銓押走凌虐；台北地檢署前天搜索約談6人到案，昨天凌晨依恐嚇罪命余正煌20萬元交保(台幣，下同，約6600美元)。

同案約談國防部軍情局軍官侯俊榮涉恐嚇15萬元交保、責付長官；林良樺涉洩個資交保10萬元；竹聯幫南堂大哥「鴨董」陳誌全交保20萬元；傅丞胤交保50萬元(約1.6萬美元)、限制出境出海與住居；嘉義市警偵查佐謝凱丞請回。

據了解，余正煌、侯俊榮、陳誌全對於是誰委託明仁會討債各執一詞，說詞兜不攏，且均異口同聲說與傅丞胤之間沒有對價；余正煌也否認與涉案兩警有金錢對價，但檢察官認為3人對真相有所隱瞞，將鑑識扣案手機過濾。

全案緣起於2018年，陳柏銓告知軍中客戶侯俊榮，誆稱有大戶願將名下可轉換公司債額度釋出，保證閉鎖期過後可拿回本金、打出保證月息報酬15%吸引投資。

侯俊榮信以為真，將訊息告知學妹范綾玉，范綾玉再轉知余正煌，余正煌找來在新竹開鴨肉店的陳誌全共同投資，詎料陳柏銓聲稱的保本獲利根本是騙局，吸金高達7000多萬元(約231萬多美元)後避不見面，不少投資人受害。

檢調追查，余正煌、侯俊榮、陳誌全不甘投資虧損，2021年間，先由余政煌用調查局系統查詢陳柏銓個資，並透過陳誌全討債，但效果不彰，余政煌再找友軍林良樺、謝凱丞查詢更全面個資，確認陳柏銓行蹤後，由傅丞胤把陳柏銓押走，帶往台北市堂口拘禁、毆打與凌虐，陳柏銓不得已只好湊出上百萬元清償。

國防部 林智堅

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