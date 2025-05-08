稱「保母像蜘蛛毒害剴剴」檢求處無期 劉若琳：無話可說

劉姓保母姊妹虐死男童「剴剴」案，檢察官求處重刑；圖為早前庭審時，劉彩萱、劉若琳姊妹在法警戒護下從後門下車。(中央社)

台北地方法院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉虐死男童「剴剴」案，昨進行當事人最後陳述。檢察官認為劉彩萱像「蜘蛛」不停給剴剴毒性壓力，求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年；劉彩萱說「對不起，很抱歉我錯了」，劉若琳表示「無話可說」。

國民法官法庭審理剴剴案，上月21日起密集開庭10天，創庭期最長紀錄，審判長諭知本月13日宣判，劉彩萱、劉若琳都表示不會出庭聆判。

昨庭審檢察官表示，剴剴672天生命中，有115天睜開眼期待的不是玩具、去公園玩，是擔心做錯什麼事？會不會被打？還要罰站嗎？剴剴直到死亡那一刻，也不知道閉上眼睛就再也睜不開。

檢察官說，剴剴不僅身體受傷，還被虐待到有精神疾病，劉彩萱像「蜘蛛」不停給剴剴毒性壓力，劉彩萱、劉若琳犯的凌虐兒童妨害自由致死、凌虐兒童妨害身心發展致死、故意傷害兒童致死罪沒辦法判死刑 ，請判劉彩萱無期徒刑；劉若琳經醫師鑑定認知扭曲、道德疏離，她也認可劉彩萱的行為，與劉彩萱一樣都要在監所長期治療才能避免再犯，建議判處18年有期徒刑。

劉彩萱律師說，剴剴因要更換保母草率交給劉彩萱，產生分離焦慮感，劉彩萱再以錯誤方式對待，造成剴剴身心問題惡化，後來劉彩萱終於失去耐心；出養制度有缺失、系統沒有提供機制支持高需求照顧的幼童，加上保母專業訓練不夠、交接機制不良，都是虐童案發生原因，凌虐兒童致死案刑度多在11至16年，希望判劉彩萱16至18年。

劉若琳律師說，劉若琳失婚後無業，罹癌無法生育，人格特質對高度情感需求對象會順從、退讓、避免衝突，所以當她發現剴剴有傷勢而劉彩萱表示「各帶各的小孩」時，選擇避免與劉彩萱衝突而去附和；劉若琳只是「邊緣性」角色，建議如犯的是致死罪可判刑10年1月，若只是妨害自由，建請判1年6月。