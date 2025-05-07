我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

大體化妝師殺女友棄保潛逃 「76行者」陳修將彰化落網

記者簡慧珍、劉明岩／彰化7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「七六行者」修復團隊召集人陳修將（中）虐打女友致死被判刑10年10月，棄保逃亡339天落網，6日解送地檢署發監執行。(記者劉明岩／攝影)
「七六行者」修復團隊召集人陳修將（中）虐打女友致死被判刑10年10月，棄保逃亡339天落網，6日解送地檢署發監執行。(記者劉明岩／攝影)

「76行者」修復團隊召集人陳修將2021年虐打女友致死，被判刑10年10月定讞，他棄保潛逃後遭通緝，前晚被警方發現藏匿在彰化縣員林市，陳噴辣椒水拒捕，造成兩名員警受傷，仍被優勢警力制伏，昨天解送彰化地檢署，發監執行。

44歲陳修將年輕時混黑道，經營賭場、應召站，還有槍砲等前科，出獄後在家人和妻子支持下重新做人，行善彌補過錯。

陳經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的遺體，2021年4月太魯閣號重大出軌意外造成49人死亡，陳修將就號召全國逾百名遺體修復師為往生者修復遺體，全國關注，樹立陳公益形象。

2021年10月8日，陳修將與胡姓女友投宿彰化某汽車旅館，期間懷疑胡女與別人有染，將胡女打到腦出血、全身瘀青，10月15日清晨2時許開車載胡女送醫，但急救無效，被依傷害、殺人罪嫌起訴，法院最終判刑10年10月定讞。

陳交保後，未在去年5月31日到案執行，棄保潛逃，彰化去年8月2日發布通緝，陳逃亡339天，前晚落網。

警方指出，陳修將逃亡期間都藏匿在中南部，警方日前接獲情資獲知他回員林，掌握他租屋處及交通工具，經派員監控，前晚7時40分發現他走出租屋處，立即上前逮人。

陳修將企圖拒捕，拿出預藏辣椒水反抗，兩名員警緝捕過程中手部、臉部遭灼傷，警方並在他腰間搜出一把已上膛改造手槍及50顆子彈。

陳母昨接獲通知趕到警局，陳見到老母親當場下跪，表示懺悔。警方偵詢後將陳依違反槍砲罪嫌移送及解送歸案，檢方發監執行，對陳修將拒捕另依妨害公務偵辦。

據了解，陳修將藏匿地點距離彰化地檢署不遠，陳修將逃亡期間，是否受到資助或者藏匿掩護，檢警進一步調查。

棄保 太魯閣號

上一則

靠美艦難防解放軍？谷歌前CEO建議台灣發展自殺無人船

下一則

愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬交保

延伸閱讀

皇后區槍擊休班警謀劫車第2嫌 落網

皇后區槍擊休班警謀劫車第2嫌 落網
企圖劫車並槍擊休班警後流竄紐約法拉盛 第2嫌落網

企圖劫車並槍擊休班警後流竄紐約法拉盛 第2嫌落網
紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃
提供不實簽證 盧安達種族屠殺通緝犯落網

提供不實簽證 盧安達種族屠殺通緝犯落網

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵