二次創傷…圍棋狼師案從報案到司法 被害童要陳述15次

新北市一名圍棋老師涉對12名兒童加重猥褻及違法拍攝兒少性影像，一審判刑22年。民團質疑，該案包含警政、衛政、社政、教育、司法的「性侵害案件協助網絡」中，各環節都不友善，被害人做了15次案情陳述，形同二次創傷，為此向監察院陳情。

人本教育基金會昨與民間司改會、勵馨基金會、立委陳培瑜、范雲及新北市議員戴瑋姍共同召開記者會，指本案從報案到醫院驗傷程序混亂，未落實「減少陳述」原則，且家防中心、學校輔導單位及社工專業度不足，檢察官又拒絕家長及律師陪同孩子，每個環節都不友善。

「減少陳述」原則是指藉由警察、社政、醫療、司法系統間相互聯繫，讓性侵害被害人減少重複陳述相同案情次數，避免二度創傷。

被害者家長表示，從報案到司法，共做了15次案情陳述，光是因未在發生地警局報案、轉介婦幼隊等，就陳述三次，驗傷時更得向醫院櫃檯、護理師、檢查醫師說明。

戴瑋姍說，涉案老師過去也有前科，受害的孩子很可能不只12人；該圍棋班屬非法補習班，老師沒有申請開課，除了地方政府未落實查察外，中央更應修法填補5人以下補習班小班開課的法規漏洞。

范雲強調，應建立兒少發展及保護專責單位，以「專責人力」和「調查專業人員」處理兒少事務。近年民團與民代倡議的「兒童工作證」制度，形同兒童保護界的「良民證」，也可避免前科惡狼再接觸兒少。

陳培瑜說，兒少犯罪型態愈來愈多元，需要家防中心支持，但社工工作超量、超時，應增加人員配置。

衛福部保護司表示，此案過程對創傷知情的專業知能有待強化，將跨部會協調精進。

涉案圍棋老師被控在土城區住所設立圍棋教室，主要針對6至9歲孩童授課，客廳及圍棋教室房間都裝設監視器，2022年至2024年多次性猥褻幼童，過程還利用監視器錄下。

新北地方法院以被告有加重強制猥褻前科，經判決確定，2014年執行完畢，仍不思悔改、對不到12歲兒童下手，依對未成年成猥褻及兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾 防治法等共64罪，重判22年徒刑。