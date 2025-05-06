我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

剴剴保母寫「超度疏文」竟求免刑少賠 阿嬤堅持不和解

記者王聖藜／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男童「剴剴」疑遭虐死，剴剴阿嬤5日開庭表示不接受和解；圖為涉案保母劉彩萱上周出庭還押，以衣物遮住頭臉。(本報資料照片)
男童「剴剴」疑遭虐死，剴剴阿嬤5日開庭表示不接受和解；圖為涉案保母劉彩萱上周出庭還押，以衣物遮住頭臉。(本報資料照片)

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，台北地方法院昨科刑調查，剴剴阿嬤當庭表示不願意和解，指保母劉彩萱有透過律師來講，但保母姊妹這樣對待無辜孩子，她不接受，並對坐在法庭內的劉彩萱和劉若琳姊妹斥責「妳們沒有權力這樣對待孩子」。

劉彩萱律師說，剴剴死後劉彩萱曾去廟裡幫剴剴超度，擬了「疏文」，內容寫「幫阿姨度過難關，免受入監刑責，體諒阿姨也是困苦人，請外婆及家人原諒，不要提出高額求償金」；劉彩萱亦曾請神明牽引剴剴至西方極樂世界，要請剴剴原諒她。

昨天開庭時，審判長問剴剴阿嬤，劉彩萱有無來談和解？剴剴阿嬤表示有透過律師來講，但她不接受，不同意和解。

剴剴阿嬤說，與丈夫兩人每月收入6萬元台幣(約2000美元)，要支付剴剴一個月3萬元台幣(約1000美元)保母費，兩人都負債；她掉著眼淚，斥責劉彩萱、劉若琳姊妹「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權力這樣對待孩子」。

劉彩萱律師說，劉彩萱也是3個孩子的媽，面對困境、壓力為何出現跟一般人不一樣反應？有無減刑事由？請合議庭審酌；律師說，劉彩萱早在司法審判前就步入自己的「無間地獄」，希望司法判決前停下腳步再認識劉彩萱。

律師出示劉彩萱案發後在手機擬好的超度「疏文」，背景是剴剴2023年12月28日過世後第五天，劉彩萱傳訊息給北投玄天宮，表示要幫剴剴開壇做12天法會。

合議庭傳喚鑑定人、與劉彩萱進行訪談的馬偕醫院醫師徐堅棋，徐表示劉彩萱聲稱剴剴說髒話讓她想起童年時受到家暴而犯案，但可能是不實陳述。

徐堅棋說，劉彩萱說因幻聽20年才犯案，但沒有事實可證明；劉彩萱虐童長達3個月，不是衝動而犯案，且劉彩萱性格矛盾、缺乏同理心，沒有辦法符合精神障礙得減刑事由。

上一則

水井棄嬰屍 台中狠心父母求輕判 母遭揭「大學3度墮胎」

下一則

曾罵柯文哲「雜碎」 名嘴吳子嘉判拘役30天、遭求償百萬

延伸閱讀

珍妮佛安妮斯頓洛杉磯住家遭入侵 男被逮捕時她正在家

珍妮佛安妮斯頓洛杉磯住家遭入侵 男被逮捕時她正在家
男童遭凌虐致死 「剴剴案」保母才認罪 又否認推撞牆

男童遭凌虐致死 「剴剴案」保母才認罪 又否認推撞牆
剴剴遭虐案 保母改口認罪「對不起」稱失去耐心釀憾事

剴剴遭虐案 保母改口認罪「對不起」稱失去耐心釀憾事
「剴剴案」保母認罪 專家：證據不利心態轉變人之常情

「剴剴案」保母認罪 專家：證據不利心態轉變人之常情

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
周玉蔻（左）、張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻「滾床單案」不認罪 張淑娟激動跺腳：我都沒法睡

2025-04-28 15:06

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案