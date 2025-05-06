水井棄嬰屍 台中狠心父母求輕判 母遭揭「大學3度墮胎」

謝姓男子和柯姓女友前年5月產子，將剛出生男嬰在浴缸溺斃，再棄置水井內，謝男去年初自首，全案曝光，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴。台中地方法院昨開庭，謝男認罪求輕判，柯女則說是被謝逼迫發生性關係，主張適用刑法生母殺嬰罪。

法界人士說，生母殺嬰罪是因母親有不得已事由，在生產時或甫生產後，殺其子女者，處6月以上、5年以下有期徒刑；比殺人罪判死刑 、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪來得輕，但需審酌有無不得已情況的適用。

檢警調查，31歲謝男和同齡柯女大學時即交往，2022年10月柯女懷孕8周，2人討論引產但未執行，前年5月底柯女羊水破裂聯絡謝男，由謝在租屋處替柯女接生，因柯女不願留下男嬰，謝男在浴缸溺斃男嬰，再以垃圾袋包裹後，棄置在謝石岡租屋處後方水井。

謝男因良心不安，去年初自首，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴，考量謝男坦承犯行，求刑7年2月至8年8月，謝女數度翻供，求刑12年4月至12年10月。

台中地院昨審理，謝男說「知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判。柯女稱，原本要到醫院引產，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會，不會做相同的事」。社會局獨立告訴人證稱，柯女在大學時期曾三度墮胎 ，且在該案懷孕前期看診時曾詢問人工流感 ，表示她早有合法可終止懷孕機會，卻無作為。

柯女與律師主張，謝男是恐怖情人，柯女被迫發生性關係，主張適用刑法274條生母殺嬰罪。

檢方反駁，該法適用需生母有不得已情況，謝男主張雙方發生關係是合意，柯女產子後第一時間找謝男協助將男嬰溺死，不構成不得已的情況。合議庭諭知下月初宣判。