我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

水井棄嬰屍 台中狠心父母求輕判 母遭揭「大學3度墮胎」

記者陳宏睿／台中6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

謝姓男子和柯姓女友前年5月產子，將剛出生男嬰在浴缸溺斃，再棄置水井內，謝男去年初自首，全案曝光，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴。台中地方法院昨開庭，謝男認罪求輕判，柯女則說是被謝逼迫發生性關係，主張適用刑法生母殺嬰罪。

法界人士說，生母殺嬰罪是因母親有不得已事由，在生產時或甫生產後，殺其子女者，處6月以上、5年以下有期徒刑；比殺人罪判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪來得輕，但需審酌有無不得已情況的適用。

檢警調查，31歲謝男和同齡柯女大學時即交往，2022年10月柯女懷孕8周，2人討論引產但未執行，前年5月底柯女羊水破裂聯絡謝男，由謝在租屋處替柯女接生，因柯女不願留下男嬰，謝男在浴缸溺斃男嬰，再以垃圾袋包裹後，棄置在謝石岡租屋處後方水井。

謝男因良心不安，去年初自首，檢方依殺人、棄屍罪嫌起訴，考量謝男坦承犯行，求刑7年2月至8年8月，謝女數度翻供，求刑12年4月至12年10月。

台中地院昨審理，謝男說「知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判。柯女稱，原本要到醫院引產，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會，不會做相同的事」。社會局獨立告訴人證稱，柯女在大學時期曾三度墮胎，且在該案懷孕前期看診時曾詢問人工流感，表示她早有合法可終止懷孕機會，卻無作為。

柯女與律師主張，謝男是恐怖情人，柯女被迫發生性關係，主張適用刑法274條生母殺嬰罪。

檢方反駁，該法適用需生母有不得已情況，謝男主張雙方發生關係是合意，柯女產子後第一時間找謝男協助將男嬰溺死，不構成不得已的情況。合議庭諭知下月初宣判。

死刑 流感 墮胎

上一則

與男友吵架 母失控餵毒半歲女嬰 檢求刑12年

下一則

剴剴保母寫「超度疏文」竟求免刑少賠 阿嬤堅持不和解

延伸閱讀

Met Gala／蕾哈娜又懷孕了 第3胎孕肚搶盡風采

Met Gala／蕾哈娜又懷孕了 第3胎孕肚搶盡風采
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
母親節前夕 40歲許瑋甯有了 秘藏孕肚四個月

母親節前夕 40歲許瑋甯有了 秘藏孕肚四個月
母親節前夕報喜 許瑋甯嫁邱澤3年 傳已懷孕4個月

母親節前夕報喜 許瑋甯嫁邱澤3年 傳已懷孕4個月

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
周玉蔻（左）、張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻「滾床單案」不認罪 張淑娟激動跺腳：我都沒法睡

2025-04-28 15:06

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案