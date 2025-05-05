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疑熱水器未強制排氣 越籍4人一氧化碳中毒陳屍租屋處

記者曾增勳、萬于甄／桃園5日電
桃園四名越南籍男女一氧化碳中毒死亡，疑租屋處陽台窗戶關閉，加上熱水器未強制排氣釀悲劇。（圖／警方提供）
桃園四名越南籍男女一氧化碳中毒死亡，疑租屋處陽台窗戶關閉，加上熱水器未強制排氣釀悲劇。（圖／警方提供）

四名年輕越南籍男女前晚被友人發現陳屍桃園市楊梅區租屋處，分別倒臥客廳與臥室，已氣絕多日，屍體發出腐臭；現場聞到瓦斯味，檢警昨相驗確認一氧化碳中毒致命，研判熱水器未強制排氣，陽台緊閉門窗不通風，釀不幸意外。

警方調查，四名死者兩男兩女，分別是22歲阮姓男子、27歲陳姓男子，23歲阮姓女子、20歲潘姓女子。阮男與陳男是失聯移工，阮女去年持工作證來台，目前在苗栗一家工廠工作，潘女是留學生，去年來台就讀南部某私立大學。

阮男與陳男去年在楊梅區青山街租屋居住，透過友人介紹認識阮女、潘女，日前兩女北上到阮、陳租屋處聚會後失聯。阮男友人前晚到租處找人，開門發現四人倒臥在地。

警、消到場，阮男與潘女分別倒臥客廳、臥室，陳男、阮女倒臥另一間臥室，屍體均僵硬散發臭味，兩女口吐白沫呈粉紅色狀態，屋內散發瓦斯味；警、消開窗通風後查看浴室，熱水持續流出，放置熱水器的陽台窗戶關閉、掛滿衣物，熱水器未加裝強制排氣，研判熱水器燃燒不完全造成一氧化碳中毒。

檢方昨天下午相驗，法醫也判斷一氧化碳中毒死亡，監視器顯示，四人4月30日後就無進出紀錄，研判死亡三至四天，檢警透過視訊與四人越南親人連線，家人表示沒有意見，遺體交在台親友處理。

警方勘察，陽台窗戶可打開但被關閉，陽台掛滿衣物不通風，加上熱水器未加裝強制排氣，疑一連串疏忽釀意外，已聯絡屋主和房東調查。

潘女校方表示，潘女為去年度春季入學學生，學習認真，原無缺課紀錄，4月24日至27日請假外宿，說到高雄找同鄉男性友人，之後未返校，4月30日曾以LINE通話、文字聯繫師長，稱因發燒，告知當天會返校並完成請假程序，但直到5月1日都未見人，校方當天下午報案。

校方說，第一時間已聯繫家屬，提供必要協助，也啟動校內心理輔導資源，協助受影響師生情緒支持與諮商服務。

越南 留學生 LINE

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