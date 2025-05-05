「這是受精卵」…呂秋遠私生子生母再控：沒給一毛扶養費

律師呂秋遠上月22日曾發文表示，個人隱私，不勞社會關注，「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」，30日已刪除文章。(本報資料照片)

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，擁有十萬粉絲，近日卻爆出有私生子，遭林女控訴「始亂終棄」告上法院。日前法院裁定指出，呂秋遠已在去年12月23日完成認領登記，呂還發文指「媽媽都沒意見了」，但孩子的生母近日也在臉書接連分享8篇連載揭內幕，昨再控訴呂「驗完DNA 仍遲不認領」，一毛扶養費都沒給。

呂秋遠上月22日他在臉書發出「老來得子」文回應，表示這是自己的隱私，他寫下「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票 」。

綜合媒體報導，「黑心律師」楊律師上月29日在臉書分享林女7篇長文，指出「以下是被害人的心聲」，呂秋遠隔天便將「老來得子」的聲明刪除；生母7篇文章主題分別是「契機、入職、跟庭、拖庭、被誤解的人、受精卵、單親媽媽」，楊律師貼出與生母的私訊對話，生母訊息指出「我實習那年因為不拿掉小孩被呂fire之後，後面肚子大就找不到工作了，領失業給付」。

昨天林女陸續再發出二篇文章，分別是「扶養費、撤告」；她寫下「當時拿到DNA報告後，媽媽天真以為很快就可以完成認領，讓冬近寶寶父親欄位不再是空白，放下心中一顆大石頭」，「沒想到，3個月過去了，9億網紅律師遲遲沒有出現，媽媽只好起訴請求認領子女。」

不過，林女還原訴訟庭現場對話，當時法官詢問「被告有付扶養費嗎？」她回答「一毛都沒有」，此時被告又答辯「扶養費不在起訴範圍」，讓法官直指「孩子最需要的是什麼你不知道嗎？把誠意拿出來。」

生母前七篇文章從因緣際會進入呂秋遠的律師事務所開始說起，一直到最後變成單親媽媽的心路歷程；她寫下對方是如何牽起她的手，找機會向她傾訴「全世界的人都誤解他，批評他，對他不公平」、「他說，妳死心塌地跟著我就好。他說，以後妳就是我的人」。

等到生母懷孕，對方說「這件事，從頭到尾我都是被害人，我也沒有決定權，我還能說什麼呢」，更一再稱「這是受精卵」，要她拿掉孩子，她說「孩子都已經有心跳了」，對方仍稱「這是受精卵」，她因此成為單親媽媽。