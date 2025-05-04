男闖紅燈逃逸自撞亡 家屬控警「不當追車」求償百萬敗訴

台南地院指出，兩警放棄追蹤稽查後，陳男才自撞田壟送醫不治，二者間並無因果關係存在，駁回陳父母國賠求償近千萬元台幣聲請，可上訴。(本報資料照片)

陳姓男子前年1月酒後騎機車，台南市警新營分局兩員警見他闖紅燈，開警車尾隨，除按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車，陳卻衝入柳營農田、送醫不治。陳的雙親質疑兩警不當追車，提國賠求償近千萬，法官認兩警依法稽查且已放棄追蹤稽查後，陳才自撞身亡，無因果關係而駁回。

雙親主張，黃姓、包姓兩名員警當時在派出所的表定勤務為防竊，不是交通稽查，認為他們擅離工作崗位，在新營區延平、中興路口攔檢一輛轎車後，見兒子騎機車沿延平路由北往南行駛，至該路口闖紅燈往柳營方向續行。雙親認為兩警駕駛巡邏車高速追逐，兒子見警察緊追在後，情急之下騎至柳營區建業路巷弄內，該巷道狹窄，僅容一輛車子通行，兩旁大部分為農田，警車仍緊追不捨，兩車速度甚快，車距僅約1秒距離，幾近追撞。

他們說，兒子騎入產業道路盡頭，不知是否因突遇土堤而失控，或沿路遭警察自後緊逼追車而追撞，人車拋飛掉入農田。

陳父提告兩警過失致死，台南地檢署處分不起訴，台南高分檢駁回再議，他向台南地院聲請准許提起自訴，4月30日也被駁回。

雙親質疑年僅23歲的兒子因員警不當追車致死，向新營分局提999萬8703元台幣(約32.4萬美元)的國家賠償。新營分局指出，陳不服指揮稽查而逃逸，兩警才駕駛警車、開啟警示燈、使用蜂鳴器及擴音設備要求他停車受檢，該階段屬「追蹤稽查」性質，但陳加速逃逸且再闖紅燈兩次，明顯違規。

警方表示，陳男騎車轉入狹巷，兩警因不熟悉路況而減速，且已確定機車車號，僅跟追約1分鐘多即放棄追蹤，欲以手機查詢車牌「逕行舉發」，才見陳車尾燈突然在半空中消失，下車持手電筒尋覓，在草叢中發現機車及倒臥在地的陳，陳有濃濃酒味。陳經送醫仍不治，酒精濃度約每公升0.7毫克，死亡原因是他自主決定繼續逃逸所產生的結果。

台南地院指出，兩名員警依法執行交通違規追蹤稽查攔檢職務，但陳拒絕配合，兩警才繼續駕駛警車跟隨陳的機車，攔停手段逐漸加強，未違反比例原則及警察職權行使法規定。

此外，兩警放棄追蹤稽查後，陳才自撞土堤不治，與員警執行職務間無因果關係。