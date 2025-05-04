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台原住民獲許可持有土製長槍 借給移工趕猴 遭判2年7月

記者曾健祐／台中4日電
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圖為土製長槍示意圖，與本案無關；示意圖。(本報資料照片)
圖為土製長槍示意圖，與本案無關；示意圖。(本報資料照片)

台中楊姓泰雅族男子因打獵獲許可持有一把土製長槍，他因愛犬被阮姓移工放的陷阱誤傷，就出借該槍給阮用來驅趕猴子，警方追查失聯移工案意外發現長槍。楊犯的是5年以上重罪，台中地院審酌考量他惡行非重大，減刑後依槍砲彈藥刀械管制條例出借槍枝判他2年7月徒刑。

檢警調查，楊為讓阮姓移工驅趕猴子，2022年底將土製鋼管長槍借給對方，阮再自行加裝槍托、瞄準鏡，未使用時藏放在南投的鐵皮屋內。隔年3月4日警方查獲申姓失聯移工，並在鐵皮屋發現長槍、鋼珠及火藥，循線再查到阮、楊。

中院審理時，楊坦承將土製鋼管槍借給阮；律師辯護稱楊只出借該槍的擊發機構、槍管，非全部零件，應僅犯非法出借槍枝主要零件罪。

中院將長槍送警政署鑑定，發現槍管、擊發機構經組裝為一體，與木質槍托分別以鐵絲、螺帽結合固定，拆解後可分離；而組裝為一體的槍管、擊發機構，是外觀結構完整的「土造鋼管槍」，屬其他可發射金屬或子彈之槍枝，擊發功能正常且具殺傷力。

楊出借槍枝固然危險，中院考量動機是因阮姓移工放陷阱抓猴，陷阱卻誤傷楊飼養的狗，楊為了讓阮不要再放陷阱才借槍給他趕猴子，與其他擁槍自重或出借槍枝行凶者不同，惡行並非重大。因楊犯後懊悔，自始坦承且態度良好，法官考量他是果農、年收30萬元台幣(約9700美元)，認定情堪憫恕而減刑，判他2年7月刑，另併科罰金3萬元台幣(約970美元)。

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