台餐飲大亨詐騙傳產老董50億台幣 上億元奢侈品遭查扣

台餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董50億元台幣，調查局查扣愛馬仕、LV、香奈兒等高檔名牌包。（圖／台調查局提供）

台灣女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿以大額便宜機票 投資及移民 投資項目為幌子，向已故臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元（台幣，下同，約1.6億美元），調查局新北市調查處今年2月先在羅女家中查獲愛馬仕 、LV名牌包、高檔腳踏車、名畫等高級精品，市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪車，3月再搜索羅女前夫謝宗翰及兄嫂，再查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒及偉士牌聯名機車，目前追回不法所得10餘億元。

台調查局查扣偉士牌與Dior聯名的限量版摩托車，要價100萬元台幣。（圖／台調查局提供）

台灣餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董50億台幣，調查局查扣藍寶堅尼超跑等豪車。（圖／台調查局提供）

調查局指出，羅佩雯2010年任職旅行社期間，向多名被害人佯稱可投資機票賺取價差獲利，遭判刑2年5個月，假釋出獄後仍無悔意，2019年起與擔任沈裕雄特助的鄭淳駿裡應外合，先由鄭男向沈男訛稱自己參與羅女的機票投資案獲利豐厚，羅女並向沈男謊稱擁有大量海外客戶之商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利。

羅佩雯再自行偽製日本東京奧運或阿聯酋航空機票投資案，拆分成數個投資子案，製作高額資金需求投資規劃，各投資案僅100天至180天，即可獲取最高7成之高額利潤，沈裕雄因信任鄭淳駿，續投入羅女訛稱的各項高額高利投資案。

另外，羅佩雯曾聽聞沈裕雄有意幫子女辦理美國等海外護照，藉機向沈男謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家之特殊移民投資，藉此向沈男持續詐取更多款項。

台灣餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董50億，調查局查扣高檔腳踏車、聯名摩托車等奢侈品。（圖／台調查局提供）

調查局指出，羅佩雯女明知並機票與移民投資管道，向沈裕雄詐得投資款50餘億元，為掩飾隱匿犯罪所得，陸續將詐欺款項用於購置豪宅及大肆購買奢侈品，並匯出10億元給鄭淳駿，做為開設餐飲集團展店及個人花用，讓鄭男搖身成為餐飲大亨。

羅佩雯另將上億元款項轉入謝宗翰男及兄嫂羅文傑、嫂嫂詹依苓帳戶，在台中市七期黃金地段開設知名火鍋店、甜點店等高級餐廳，且在各地捐款做公益，塑造慈善家形象以掩飾其罪行。