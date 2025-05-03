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北台大型假幣商詐欺水房洗錢逾3億元 10人被訴

記者張宏業／台北3日電
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調查局桃園市調查處破獲北台灣大型假幣商詐欺水房，此集團專門配合柬埔寨詐騙機房利用虛擬貨幣洗錢，金額逾3億元台幣(約973萬美元)，專案小組搜索約談首腦邱名慈到案，查扣泰達幣3萬8000餘顆，台中地檢署近日依詐欺危害防制條例、組織、洗錢罪起訴邱男共10人，建請從重量刑。

檢察官潘曉琪指出，邱名慈犯罪嫌疑重大，迄今否認犯行，且多次入出境泰國、柬埔寨，證明有逃亡能力，考量邱男洗錢高達數百次，金額共計3億4000多萬元(台幣，下同)，顯有逃避審判、執行或求償可能，建請法院延押，法官裁准繼續羈押。

據調查，邱名慈（綽號小安、尼克）以「金得利國際」名義與詐團或其他水房合作，從事收水、轉水業務，從中抽取報酬上千萬元，並負責出資承租場地、出資收購人頭帳戶、黑莓機門號及支付水房成員律師費，是組織首腦。

邱名慈自2023年起，與柬埔寨詐欺機房配合，由詐欺機房以假交友真詐財、高額獲利等詐術誘騙民眾，待款項匯入指定帳戶後，邱男旗下設立的「幣勝客數位科技公司」，即製作不實幣商交易LINE對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則用公司金融帳戶收贓款。

邱名慈另指揮在Telegram群組暱稱「古天樂」成員，收取73名人頭帳戶、提款卡、網銀帳號與密碼，將詐欺款項轉至各人頭設於Max交易所的虛擬帳戶，藉此購買泰達幣、以太幣，再將虛擬幣轉入臨時開通的非託管電子錢包進行洗錢。

調查顯示，詐團由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢，邱名慈及共犯因分工細密且擬妥教戰守則，屢屢能藉由預先製作的不實幣商交易LINE對話紀錄，推稱是「個人幣商」交易，所幸調查局縝密蒐證，及時掌握水房成員將潛逃柬埔寨事證，緊急趕赴桃園機場拘提攔阻，由檢方向法院聲押獲准。

虛擬貨幣 LINE 泰國

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