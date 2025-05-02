貴婦奈奈200萬交保戴電子腳環 涉吸金詐欺全推給前男友

涉嫌詐欺逃亡7年的貴婦奈奈（蘇陳端）（中）1日晚間以200萬元交保，並限制住居、出境出海，並配戴電子腳鐐。（記者曾原信／攝影）

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端涉吸金潛逃加拿大 七年，昨天返台，調查局解送台北地檢署歸案，蘇陳端將吸金、詐欺責任全推給前醫師男友黃博健，黃仍在海外未歸，檢方懷疑供述與事實有出入，訊後依違反銀行法罪命200萬元（台幣，下同，約6.2萬美元）交保，限制出境、出海與住居，施以電子科技監控。

51歲蘇陳端昨天清晨5時抵達桃園機場，身著黑色西裝外套配白色長裙，戴黑框眼鏡，神情淡定，調查人員將她上銬帶往台北市調查處詢問後解送歸案，檢察官偵訊四個多小時命交保。

涉嫌詐欺逃亡7年的貴婦奈奈（蘇陳端）1日晚間以200萬元交保，並限制住居、出境出海，並於右腳配戴電子腳鐐。（記者曾原信／攝影）

北檢指出，蘇陳端犯罪嫌疑重大，審酌主動配合自加拿大返台歸案，涉案情節及全案證據調查情形，認無羈押必要，准予具保，並配戴電子腳環防逃。

蘇陳端被控兩項罪名，一是利用高知名度，涉與黃博健家族以杏立生技公司及博全診所名義，以儲值可打折等方式販售醫美產品，但診所無預警惡性倒閉，積欠廠商貨款，涉及詐欺；二是誘騙民眾高額投資醫美事業，透過以新還舊手法吸金。

蘇陳端對於檢調提問有問必答，但關鍵疑點都推給黃博健，由於黃博健下落不明，檢方認為蘇陳端有備而來，看似「配合度高」實則未全部交代，有調查供詞真實性必要。

由於蘇陳端過去是知名網紅，善於利用媒體輿論，這次返台動機為何？黃博健向誰借高利貸？人在何處？都是檢調追查重點。有被害人質疑她此次回台根本是「測風向」。

蘇陳端2004年在「無名小站」以貴婦奈奈福態日記起家，分享與黃博健的愛情故事，很快吸引大批粉絲，但如今涉詐欺罪被重保，貴婦人設已崩壞。