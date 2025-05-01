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東部快鐵時速160公里 大選承諾跳票 交長：達不到安全性

記者胡瑞玲／台北1日電
針對「西高鐵、東快鐵」政策，規畫東部路廊提速最高160公里快鐵，以達成6小時環島生活圈目標，交通部4月30日回應，研究後認為「不可行」，最高時速仍保持130公里。(本報資料照片)
針對「西高鐵、東快鐵」政策，規畫東部路廊提速最高160公里快鐵，以達成6小時環島生活圈目標，交通部4月30日回應，研究後認為「不可行」，最高時速仍保持130公里。(本報資料照片)

前總統蔡英文2020年競選連任時提出以「西高鐵、東快鐵」為主軸的交通政策白皮書，規畫東部快鐵提速到160公里，達成6小時環島生活圈目標。交通部長陳世凱昨坦言，評估認為提速到160公里不可行，達不到安全性。

交通部前部長林佳龍曾提出「西高鐵、東快鐵」構想，盼實現全台6小時1日生活圈目標。交通部也曾召集路政司、鐵道局等單位討論此路網計畫，鐵道局2021年審查宜花東快鐵可行性研究報告，就規畫東部快鐵最快時速可達160公里，未來花蓮到台東只要70分鐘。

國民黨團總召傅崐萁昨天在立院質詢時質疑，東部快鐵時速160公里是過去很清楚的政策，必須要履行，他問陳世凱到底還要不要履行？不能執政愈久、承諾卻愈來愈低。

傅並表示，當初8000多億(台幣，下同，約249億多美元)的前瞻建設，民進黨宣示編列269億元用在花東雙軌鐵路電氣化，如今前瞻計畫幾乎快執行完畢，實際用在花東雙軌鐵路卻僅編列62.3億元，預算為何被排擠？為何會有207億下落不明？

傅崐萁說，當時為提速到160公里成為東部快鐵，要把花蓮到吉安7個危險平交道立體化，到了去年，陳世凱不僅下修預算，還排除7個危險平交道立體化，質疑陳「是要做歷史罪人嗎？」

陳世凱坦言，當初確實有東部快鐵提速規畫，但評估後「不可行」，達不到安全性。鐵道局也表示，東部快鐵可行性研究花了近3年，雖然技術上具可行性，但綜合考量運輸需求、行車營運、用地拆遷、經濟與財務效益等因素，且涉及台鐵號誌系統升級及全線平交道立體化等配套工程，推動上須更審慎，最高速依然是130公里。

月底前提花東優惠票價

此外，台鐵票價即將在6月23日調漲，台北到花蓮票價將從現行440元漲至583元(約18美元)，漲幅高達32%，引發花東居民不滿。台鐵公司允諾會研擬花東票價優惠。陳世凱表示，會在5月底前提出，目標與新票價同時上線。

台鐵 傅崐萁 國民黨

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