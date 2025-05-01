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剴剴遭虐案 保母改口認罪「對不起」稱失去耐心釀憾事

記者王聖藜／台北1日電
北市男童「剴剴」疑遭凌虐致死案，涉案保母劉彩萱（中）4月30日開庭時終於認罪，當庭表示「對不起」。(本報資料照片)
北市男童「剴剴」疑遭凌虐致死案，涉案保母劉彩萱（中）4月30日開庭時終於認罪，當庭表示「對不起」。(本報資料照片)

台北地方法院國民法官法庭昨審理1歲10個月大男童「剴剴」遭凌虐致死案，檢、辯、國民法官對保母劉彩萱詰問，劉女承認凌虐兒童妨害身心發展致死、凌虐兒童妨害自由致死、傷害兒童致死3罪；由於劉女認罪，辯護人聲明即刻調整辯護方向。

劉彩萱供認，剛開始滿喜歡剴剴，還跟社工說剴剴長得像「小彬彬」，但後來逐漸失去耐心，才會造成今日的遺憾，當庭表示「對不起」！

劉彩萱偵查階段不認罪，起訴後羈押禁見迄今。她原只認曾體罰、捆綁剴剴，拿湯匙敲剴剴牙齒、洗冷水澡，在法院密集傳喚數名鑑定人到庭證述後，她終於承認犯下重罪。

劉彩萱說，2023年9月某日兒子帶女友回家，剴剴脫口「三字經」，她不只一次傳訊向女社工陳尚潔反映，詢問為何剴剴會罵髒話；剴剴坐在地上時頭會往後倒，所以用浴巾包覆他的頭，但浴巾偏大遮住剴剴的眼。

劉彩萱還承認剴剴晚上都獨自睡在電腦房軟墊上，原因是剴剴在臥室讓她無法入睡，也害怕會影響別的孩子睡眠。

律師問剴剴身上瘀青如何造成？劉彩萱說，手腳是她束縛的，頭則是他自己撞的，至於剴剴生殖器上傷勢，劉女說絕對沒有傷害過剴剴生殖器，換尿布時也沒有特別去觀察。

劉彩萱也坦承讓剴剴罰站在客廳角落「冷靜區」，她說剴剴一哭鬧就去站，後來站成習慣「幾乎天天站那裡」；劉女說，剴剴進食會噴飯，有一次噴了她滿臉又說髒話，她情緒不好反罵髒話。

台大醫院精神醫學部醫師丘彥南昨天作證說，剴剴在保母家拍攝的照片，眼神流露出恐懼、空洞、悲傷，研判長期受虐罹患憂鬱症

丘彥南分析照片，指剴剴通常是閉眼或眼睛無神，剴剴的生殖器表層有不正常裂傷，懷疑有被性虐待。

丘證稱，劉彩萱指剴剴會自殘、磨牙、撞頭，如果為真，最可能就是遭受嚴重虐待及疏忽，至於剴剴嘴唇腫脹、口腔潰瘍，丘表示「讓我想知道保母是用什麼工具餵食？」丘說，剴剴的受虐絕不是單一事件。

國民法官法庭審理剴剴案訂明天開始進行事實與法律言詞辯論，下周還有量刑調查與辯論庭，訂本月13日宣判。

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