我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

高雄男約10歲女童上旅館 母氣炸「她還小」 法官重判4年10月

記者張議晨／高雄1日電
高雄廖姓男子約10歲女童上旅館，被法院判刑4年10月；示意圖。（本報資料照片）
高雄廖姓男子約10歲女童上旅館，被法院判刑4年10月；示意圖。（本報資料照片）

高雄27歲廖姓男子在手遊「傳說對決」認識年僅10歲國小女童，廖男利用女童對性的好奇心，約她到旅館發生性關係，女童媽媽知道後氣炸，對廖男提告，還痛斥「我女兒一看就這麼小，還敢做這種事！」最後廖被依與14歲以下少女為性交罪，判4年10月。

判決指出，廖男跟女童都是「傳說對決」玩家，去年4月間，廖男發現女童對性有好奇心跟興趣，便約女童外出，跑到某間旅館開房，事隔多日後，廖男又約女童到同一家旅館，趁機撫摸女童胸部跟下體猥褻得逞。

當時女童媽媽發現女童外出，打手機給女童卻都沒接通，等到女童回家後，才發現她竟跟廖男發生關係，氣得報警對廖男提告，廖男在檢警偵訊時，都否認犯罪，直到法院審理期間，才坦承跟女童發生關係。

廖男稱，他跟女童只是開心在網路聊天出來玩，剛好他有性方面需求，女童對這方面也好奇及興趣；女童母親聽完他庭上陳述則氣炸，「我女兒一看就這麼小，還敢做這種事！」

女童媽媽說，廖男跟她女兒出去時，她一直連繫女兒，但廖卻不讓女兒接電話，甚至刪除對話資料，她不希望兩人再見面，無法接受廖男道歉，請求法官重判。

高雄地方法院審理後，法官認為女童年僅10歲，身高才135公分，廖男明知女童年紀，卻仍與女童發生關係，妨害她身心發展，依猥褻、與14歲以下少女為性交罪，共判4年10月。

上一則

台又沒收到WHA邀請函 衛福部長：將組世衛行動團

下一則

東部快鐵時速160公里 大選承諾跳票 交長：達不到安全性

延伸閱讀

紐約華裔少女募集1600本書 贈母校打造圖書角

紐約華裔少女募集1600本書 贈母校打造圖書角
溫哥華汽車衝撞人群11死 兇嫌來自高雄 疑患有精神疾病

溫哥華汽車衝撞人群11死 兇嫌來自高雄 疑患有精神疾病
伊州小鎮婦駕車 撞死3童1少女6童受傷 警稱似乎非蓄意針對性攻擊

伊州小鎮婦駕車 撞死3童1少女6童受傷 警稱似乎非蓄意針對性攻擊
民代促打造崗山之眼成高雄版貓空 高市府：會活絡園區

民代促打造崗山之眼成高雄版貓空 高市府：會活絡園區

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要