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男子遭家人「挖喉驅魔」致死 母親二審仍判3年半

記者邵心杰／台南30日電
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雲林縣29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致他窒息死亡，一審認陳母犯傷害致死判刑3年半，上訴二審。（本報資料照片）
雲林縣29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致他窒息死亡，一審認陳母犯傷害致死判刑3年半，上訴二審。（本報資料照片）

雲林縣虎尾鎮前年底發生的「挖喉驅魔」命案，29歲陳姓男子被父母和弟弟聯手挖喉嚨試圖幫他「驅魔」，導致他窒息死亡，這起疑因怪力亂神的家庭悲劇，一審依傷害致死罪判決陳母3年6月、陳父及陳弟均判2年、緩刑5年，陳母不服上訴，台南高分院今上午駁回上訴，仍判3年半。

判決指出，家住雲林縣虎尾鎮的陳姓男子，在冷凍工廠上班，父親是送貨司機，弟弟也在養豬場上班，母親家管，家庭生活很單純，但陳男的行為忽然異常，家人帶他就醫也未見好轉，後來四處求神問佛，被認為是「卡到陰」。

前年12月1日凌晨，陳男又病發行為怪異，且多日不吃不喝，父母和弟弟將他帶到家裡的神明廳自行進行驅魔儀式，父親和弟弟合力壓制陳男的手腳，使他無法掙扎，再由母親用手伸入其喉嚨用力挖出「抓鬼」，他們相信只要掏光陳男的口水，就可以讓陳男恢復正常，沒想到陳男當場休克窒息，家人發現不對起緊送醫，卻已釀成悲劇。

雲林地院審酌，陳的父母及弟弟3人，教育水準不高，誤信陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，且3人犯後坦承犯行並深感懊悔。

法官依傷害致死罪，處陳母3年6月；陳父2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

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