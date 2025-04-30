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詐團侵入電腦 冒名下指令匯款 台巧克力女王被詐642萬

記者蕭雅娟／台北30日電
Diva Life巧克力驚傳遭詐騙642萬元台幣，檢方依詐欺等罪起訴6名車手等詐團成員。（本報資料照片）
Diva Life巧克力驚傳遭詐騙642萬元台幣，檢方依詐欺等罪起訴6名車手等詐團成員。（本報資料照片）

Diva Life巧蕾國際貿易公司疑遭詐團入侵電腦，負責人「巧克力女王」羅宇帆出國時，被冒名創建新的Line帳號，指示員工成立工作群組匯出公司款項，2天騙走642萬元台幣(約19.9萬美元)。台北地檢署昨依詐欺等罪起訴6名提款車手，不排除有內鬼勾結，擴大追查。

羅宇帆學生時期和朋友創立「巧克力傳情」打造話題，2007年成立Diva Life純正比利時巧克力品牌，嚴選單一產區巧克力，使用含100%可可脂及可可漿的比利時巧克力，在Sogo、新光三越等百貨設置櫃位。

起訴指出，羅宇帆今年2月17日出國期間，有詐團疑入侵行銷助理劉女公司電腦，遠端遙控「封鎖」劉女Line好友中羅女帳號，另創虛偽Line帳號「Yvonne羅宇帆」，要求劉女創建新工作群組，邀苗姓、倪姓財務人員及裴姓協理3人入群。

群組隨後接獲假冒羅女指令，財務人員2月18、19日陸續以「契約款」名義匯出共642萬元台幣公司款至指定帳戶，被30歲車手頭張桓瑜指示車手迅速領走。羅女發現異狀一周後報警，警方逮捕張等6人，檢方全數聲押獲准。

由於詐團挑選羅女出國時犯案，檢警不排除有內鬼與詐團裡應外合，但初步數位鑑定電腦未發現異樣，員工也稱不知情、依群組中指令行事。

檢警查出，28歲施姓、18歲鄧姓、20歲李姓及31歲林姓等車手負責領款後，由27歲黃姓詐團成員監控，在嘉義縣市等地交付給張桓瑜；檢方認定6人涉犯3人以上共同詐欺、無故侵入他人電腦相關設備並變更電磁紀錄、洗錢罪，從重依詐欺罪嫌起訴；6人昨移審法院繼續收押，由檢警追查其他共犯。

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