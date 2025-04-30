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詐團黑吃黑失敗 虐死車手棄屍 12人遭逮捕起訴

記者蔡維斌／雲林30日電
詐團吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫黃金，教唆手下在停車場搶劫黃姓車手，事後並凌虐黃男致死。(記者蔡維斌／翻攝)
詐團吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫黃金，教唆手下在停車場搶劫黃姓車手，事後並凌虐黃男致死。(記者蔡維斌／翻攝)

詐騙集團成員吳姓男子去年企圖「黑吃黑」搶劫51條黃金，押走取款黃姓車手，又以黃私吞其中2條為由，一群人凌虐黃長達10小時致死再棄屍；警方陸續逮捕吳等12人，未追回黃金，雲林地檢署依凌虐致死、組織犯罪等罪起訴吳等人。

37歲黃姓男子去年12月24日深夜倒臥路邊，報案人19歲丁姓男子稱黃抓毛蟹溺水，但消防人員到場發現明顯虐打成傷，警方找到丁突破心防，到桃園機場攔截正要出境的主嫌20歲吳姓男子。

檢警查出，一名菜商被假投資詐騙，吳男獲上級指示有價值超過100萬元(台幣，下同)的「大單」，找17歲王姓少年謀畫「黑吃黑」，指派黃姓死者負責與被害人交款，另派心腹王姓少年監督交款。

菜商去年12月24日拿價值逾460萬元的51條金條交給黃，黃取得後到指定地點準備轉交另名車手時，被吳男安排的人持玩具手槍搶劫；但黃被搶走背包內沒有黃金，吳見計畫失敗，想嫁禍給黃男，找丁男等9名手下把黃男綁至台西鄉和豐村魚塭工寮。

黃男後來供出黃金丟在被搶現場附近某輛車內，吳派人取回後以只有49條為由，逼黃簽本票彌補損失，還用束帶捆綁雙手命令下跪、以球棒虐打，再全程直播給柬埔寨詐團上層；黃遭虐打長達10小時又被灌食安非他命，最後死亡。

檢方昨偵查終結，依凌虐致死、組織犯罪、遺棄屍體、洗錢防制法等，起訴吳姓男子等10人，兩名未成年移送少年法庭。

詐騙集團

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