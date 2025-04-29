我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

日男照顧前妻數十年 2人家中身亡

台灣新聞組／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方到場拉起封鎖線進行採證。(記者黃子騰／翻攝)
警方到場拉起封鎖線進行採證。(記者黃子騰／翻攝)

56歲日籍男子倉田與61歲台籍林姓前妻在新北中和租屋多日未出門，房東昨會同警、消進屋，兩人已死亡多時，遺體腫脹發黑；警方初步調查，林女有重度身障，平時靠倉田照顧，兩人死亡時間相近，死因待檢方相驗釐清。

新北市社會局說，林女領有身障生活補助及低收補助，未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，此事件凸顯新移民家庭照顧支援上的斷裂問題。

據了解，日籍男倉田與林女1992年結婚，婚後林女罹病開刀治療，雖撿回一命但重度身障不良於行，生活起居都由倉田照顧。兩人2021年離婚，仍同住在新北市中和區景平路租屋處。

據調查，兩人因多日未出門，鄰居擔心出事通知房東王姓男子，王男昨一到屋外就聞到異味，通報警察及消防人員到場，開門進入見倉田陳屍在玄關處，林女則躺在床上，均已死亡多時，遺體發黑浮腫。

林女弟弟說，林女和倉田沒有小孩，很久沒聯絡，不清楚近況。警方初步勘驗無外力介入，兩人死亡時間相近，現場沒有遺書或可疑物品，死亡時間和確切死因待檢方確認。

張淑慧說，現行新移民服務多針對女性，較少關注新移民男性在家庭照顧中的壓力與需求，缺乏性別平等觀點。她質疑，移民署辦理新移民定期報到時，是否有確實宣導長照與身障支援資訊，尤其語言不通、國籍不同情況下，容易造成資訊斷裂。

張淑慧也認為，病患通常會接觸醫療體系，個案明顯存在生活無法自理，醫療端卻未掌握，凸顯醫療與照護系統之間缺乏銜接，導致新移民家庭成為「國際孤島」。

移民 低收 長照

上一則

涉持未成年性影像 黃子佼與5被害人調解成立

下一則

賴政府未說的真相：火力發電補核能缺口 空汙更嚴重

延伸閱讀

美國連江同鄉會 7周年暨職員就職禮

美國連江同鄉會 7周年暨職員就職禮
保護移民 維權團體籲市府挹注更多撥款

保護移民 維權團體籲市府挹注更多撥款
涉援無證客 布碌崙食物銀行百萬補助遭取消

涉援無證客 布碌崙食物銀行百萬補助遭取消
大紐約區華人教育基金會獎學金 申請開跑

大紐約區華人教育基金會獎學金 申請開跑

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙