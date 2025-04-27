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像被轟炸...台中曳引車連撞21輛汽機車 9人受傷

記者游振昇／台中即時報導
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台中市沙鹿向上路長下坡今天發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（記者游振昇／翻攝）
台中市沙鹿向上路長下坡今天發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（記者游振昇／翻攝）

台中市沙鹿區向上路長下坡常發生追撞車禍，27日上午又有一輛曳引車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的21輛汽機車，現場像被轟炸般混亂，多名傷者躺在地上，共9人受傷送醫，肇事原因由警方調查中，曳引車往下急衝畫面也曝光。

台中市消防局27日上午10時13分獲報，沙鹿區向上路七段2號前車禍救護，派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計5個單位、出動消防車8輛、救護車5輛、消防人員29名，現場由大隊長吳進宗擔任指揮官。

據了解，車禍現場是曳引車與11輛機車及10輛轎車車禍事故，造成9人受傷，包括4男、5女送醫。

現場傷患於10時31分皆已全數由救護車送往向上光田醫院，傷患傷勢：

(一)、男性、65歲、意識清楚、腰部疼痛。

(二)、男性、28歲、意識清楚、頸部疼痛。

(三)、女性、27歲、意識清楚、胸口疼痛。

(四)、女性、66歲、意識清楚、左眼角擦傷。

(五)、女性、14歲、意識清楚、肢體擦傷疼痛。

(六)、女性、50歲、意識清楚、肢體擦傷疼痛。

(七)、男性、69歲、意識清楚、臉部撕裂傷。

(八)、男性、35歲、意識清楚、右腿疼痛。

(九)、女性、66歲、意識清楚、上肢撕裂傷。

台中市沙鹿向上路長下坡發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（記者...
台中市沙鹿向上路長下坡發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（記者游振昇／翻攝）
台中市沙鹿向上路長下坡今天發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（...
台中市沙鹿向上路長下坡今天發生車禍，曳引車連撞21輛汽機車像被轟炸，9人受傷。（記者游振昇／翻攝）

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