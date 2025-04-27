高雄運遺體禮車臨停 解釋情況仍被拖吊 網酸：多缺業績

高市某殯葬業者24日中午至中正二路某大樓接運往生者，先將運遺體賓士禮車打開後車門停在人行道，未料，拖吊車經過，員警認定違停，將運遺體禮車拖走，導致遺體當下沒車可送。(記者石秀華／翻攝)

高市某殯葬業者日前至新興區中正二路某大樓接運往生者，先將運遺體禮車打開後車門停在人行道，不料，拖吊車經過認定違停，直接將遺體車拖走，讓業者當場傻眼，上網貼文質疑「有這麼缺錢？」網友紛紛力挺，批拖吊車「扯爆，是有多缺業績」。

高市交通大隊發文澄清指出，因當下拖吊車發現該車於人行道違規停車，且員警先以警用電腦查詢後，並無法辨別該車為接運遺體的車輛，因此認定違停，才將車輛拖至拖吊場保管。

從事殯葬業的莊姓男子在網路貼文，一開端即不滿地指，「真的缺錢缺這樣嗎…」，莊男在自行拍攝的影片中陳述事件發生過程，影片鏡頭帶到一處人行道，莊男自述說，第一次做殯葬業這麼久，遇到運遺體的車被拖走，好像我們都想違停，我們下來車就被拖走了，而且我們的車門是打開的。

影片鏡頭隨後帶到大樓內，只見3、4人站在以擔架運送的遺體旁，因等不到遺體車只好乾等的畫面，莊男並在影片丟問網友：「是不是有點誇張」！

不少網友附和莊男貼文難以置信地指，「這樣很無言ㄟ」、「太誇張了吧」、「扯爆，有多缺業績」、「離譜」、「傻眼」；有網友則指，「好險不是遺體在上面」、「這是我2025年看過最靠北的貼文．．」。

交大表示，事發在24日中午12時38分許，當時員警與市府委外民營的拖吊車，巡查至新興區中正二路192號前，發現有自小客車於人行道違規停車，因該車無特別標示為提供接運遺體使用，且外觀與一般車輛無異。

員警在現場以警用電腦查詢後，發現為一般私人所有之自小客車，並非企業、公司車輛，員警也無法辨別該車為接送遺體車輛，因此認定該車輛違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」，於是舉發取締，並對該車執行拖吊移置。

交大指出，該車上架後，該處大樓的管理員才發現出來告知該車是準備接運遺體，但因拖吊作業已結束，且拖吊車駛離時，駕駛人仍未到場，故依規定將該車拖吊返回八德拖吊場保管。

警方指出，自小客車若違停開罰900元台幣，拖吊費為1000元，半天保管費為100元，該輛遺體車駕駛得交付2000元才能領車。