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涉仲介600陸客「假醫療真打工」 魔法牙醫院長百萬交保

記者張宏業、蕭雅娟／台北24日電
台北市知名魔法牙醫診所，涉嫌假借看診違法媒介逾600名大陸人士赴台非法打工，23日遭檢調搜索。(記者翁至成／攝影)
台北市知名魔法牙醫診所，涉嫌假借看診違法媒介逾600名大陸人士赴台非法打工，23日遭檢調搜索。(記者翁至成／攝影)

知名魔法牙醫診所女院長潘韞珊，被控與飛向、佑金兩家旅行社合作，假借看診違法仲介陸籍人士赴台非法打工，甚至從事色情，短短半年多達600多人。台北地檢署昨指揮調查局與移民署搜索魔法牙醫等處，約談潘韞珊、徐姓、向姓旅行社負責人共12人，檢方漏夜複訊。今天清晨潘獲100萬元台幣交保。

據調查，位於台北市的魔法牙醫診所，向衛福部申請加入「醫療服務國際化轉型推動計畫」會員機構，2022年12月至2023年5月，先透過大陸地區旅行社向陸籍人士收款，再以治療、矯正牙齒名義，找飛向、佑金旅行社代辦業務，讓逾600名陸籍「病患」赴台，從事非法打工等活動，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

調查指出，潘韞珊透過飛向、佑金旅行社配合，偽造不實病歷紀錄，找陸籍人士治療「牙周病」等口腔問題，由於病歷都寫得較嚴重，魔法牙醫診所再依照需求填寫療程時間，藉此拉長在台天數，少則數天至一周，多則長達一年；事實上陸籍人士赴台大都只進行簡單洗牙，之後就留在台灣打黑工，甚至全台各地跑透透，有的暗中與色情業者掛勾賣淫。

潘韞珊出身澳門，畢業於台大牙醫系，後赴美留學取得博士，專長是免開刀雷射牙周病治療、全口美齒重建，擁有豐富診療經驗，常受邀至各大醫學會擔任講師，號稱「美齒藝術家」。她不僅出書分享「100歲都不掉牙的秘訣」，並多次上電視、廣播節目講述高端水雷射技術，在牙醫界具有高知名度。

據了解，由於潘韞珊意圖營利使大陸人民非法入台，衛福部已將魔法牙醫從國際轉型計畫中除權，清查有近700名陸客順利申請入台，診所不法獲利尚在估計。

澳門 移民

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