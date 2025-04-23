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台童剴剴遭保母凌虐致死 他列出「9大酷刑」網友看到哭

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台灣1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案舉國關注，台北地院國民法官法庭審理，昨(23)天看護Mira出庭作證。律師呂秋遠在臉書寫下Mira作證的內容，不少網友讀了淚崩，「看了短短幾行字我就淚流滿面」、「看一次掉一次眼淚」、「心真的痛到了極點！也憤怒到了極點」、「希望司法能還剴剴一個公道，也能保護未來其他孩子不再受到這種對待」。

呂秋遠表示，剴剴的案件總算有比較重要的進展。案發時在劉家幫傭的Mira雖然已經赴美，為了剴剴專程來台作證。Mira正在申請綠卡，在現在美國總統川普的移民政策回來台灣作證，有可能會阻礙進度，Mira還是回來了，原因就是，「我覺得劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情」。

而Mira作證的內容，呂秋遠表示，任何人看到這樣的筆錄內容，都會覺得人神共憤。這個案件將會密集連開13天，傳喚證人與調閱證據，5月13日判決。「未來剴剴案，就靠我們集氣繼續密切關注了」。

1、剴剴經常會罰站，就站在轉角。時間是從2點半到3點，還有7點半到8點，休息一個小時，繼續罰站，從9點半到10點。有時候會一口氣站2到3小時。站立的姿勢，就像是軍人稍息一樣，只有眼睛在動，其他身體完全沒有動。剴剴罰站的時候，她們姊妹就在吃飯與看電視。

2、剴剴的午餐，大概就是昨晚或前天的剩飯、剩菜，放到果汁機攪拌，拿去熱一下，就拿去餵剴剴，而且是在廁所餵。她還曾經看過有鍋巴打碎以後給剴剴吃的剩飯。

3、要走去洗手間時，剴剴走很慢，他的表情很恐懼難過，看起來很害怕。走太慢就會被劉彩萱推頭，有一次還撞到額頭。在洗手間裡，她會帶白色的「愛的小手」，曾經聽過剴剴被打，還有他的哭聲與叫聲。

4、剴剴平常洗冷水澡，因為熱水器從來沒動過。他洗完澡會發抖，有一次還看到流血。從洗手間出來，就不穿衣服了。

5、她唯一一次看到剴剴穿衣服，就是社工來的時候，其餘時間都沒有。

6、剴剴從來沒有在玩，通常都是被罰站在角落。我叫他baby，對他笑一下，他沒有反應，但是眼睛在微笑，應該很高興有人跟他打招呼。

7、她曾經看過剴剴躺在地下室的路上，雙腳頂在地下室的門上面，他維持這樣的姿勢至少一個小時。

8、剴剴從來不會自己撞頭，也不會磨牙，也不會講話。

9、剴剴在罰站以後，腳有變形，有次還看到他額頭瘀青，臉腫起來，手也有瘀青。

10、她們在事後，曾經要求Mira回答什麼都沒看到、沒聽到。但是她為了蒐證，曾經有錄影錄音，也願意給法院。

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