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強吻後問「想要什麼職位」環署總隊長涉性侵女職員遭押

台灣新聞組／綜合23日電
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環保署環境督察總隊前隊長李健育，任內涉利用職務機會，在辦公室等地性侵、猥褻多人，台中地檢署本月17日搜索拘提李男，查出至少4人受害，其中1人遭性侵，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。(本報資料照片)
環保署環境督察總隊前隊長李健育，任內涉利用職務機會，在辦公室等地性侵、猥褻多人，台中地檢署本月17日搜索拘提李男，查出至少4人受害，其中1人遭性侵，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。(本報資料照片)

環保署環境督察總隊前隊長李健育，任內涉利用職務機會，在辦公室等地性侵、猥褻女職員、包商女員工多人，台中地檢署本月17日搜索拘提李男，查出至少4人受害，其中1人遭性侵，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

前立委陳椒華前年7月數度開記者會揭發此案，李健育前年9月已離職，去年遭監察院彈劾。台中地檢署去年12月接獲台中市婦幼隊通報，指揮偵辦後認定李健育多次利用公務、出差機會，對多名女性職員性侵害。

初步調查有4名女子受害，1女遭強制性交，另3人遭強制猥褻、利用權勢猥褻。受害地點包括總隊長休息室。

另李出差搭高鐵時，想將手伸進女同事上衣，被阻擋後強吻對方，還問「想當到什麼職位」。

陳椒華昨表示，李以權勢不法行為，被害人都有檢舉，時任環保署長張子敬卻只是口頭告誡，也可能怕家醜外揚，一再包庇、縱容，讓李升官、連年考績甲等，對公部門職場文化很不好；公部門性騷、性平事件不能只是內部考核，應修法改善。

另仍有部分被害人走不出陰影，她認為公部門伸狼爪惡性重大者應嚴懲；還有李當時掌管環境汙染管理，是否因此利用權勢包庇汙染等不法應嚴查。

環境部政務次長施文真昨說，過去處理方式確實有疏漏，李健育目前正接受法律制裁，這是還給受害職員的正義，也強調環境部對職場性騷擾和霸凌都是零容忍。

環保署前年8月升格環境部，前年10月環境部性騷擾防治申訴調查小組決議，李健育性騷擾事件成立；監院調查後也通過彈劾，李不只對女職員有不當行為，還對訓練班女學員、外包商女員工、地方環保局女主管伸狼爪。

性騷擾 彈劾

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