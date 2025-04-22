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黃子佼持有兒少性影像再加12名586部 她怒：不關他真的會很氣憤

記者蕭雅娟、楊德宜／台北即時報導
藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像，上訴高等法院，北檢再移送黃子佼涉持有12名兒少586部性影像給高院併辦審理。(本報資料照片)
藝人黃子佼（中）持有未成年人性影像，上訴高等法院，北檢再移送黃子佼涉持有12名兒少586部性影像給高院併辦審理。(本報資料照片)

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，計35名兒少被害人2259個性影像，遭判刑8月上訴中。台北地檢署今針對院方因身分不明、不願報案退回的影像，認定黃子佼涉無正當理由持有12名兒少計586部性影像，移送台灣高等法院併辦審理。

北檢認為，院方退回的586部性影像中有12名兒童或少年被害人，雖然身分不明或不願報案，但明顯就是兒少性影像，且與前案是單一持有行為，認定應併案，今移送由台灣高等法院併辦審理。

檢方調查，黃子佼涉儲存2259部性影像35名被害人已已遭起訴，另在2014年至2020年間涉無正當理由持有12名兒童或少年共586部性影像。其中，影像中有穿制服的兒少掀衣、掀裙裸露隱私部位，還有明確標記Beetalk軟體10歲、11歲、12歲、14歲，臉書16歲、臉書升小5等身分，這些影像包含裸露胸部、Ｍ字腿裸露下體等。

律師李怡貞今天在「女人大律師李怡貞」臉書粉專表示，說要留一口飯給人家吃的，當初事件爆出來律師函威脅恐嚇的，操弄網軍帶風向的，每次出庭都穿一樣的，演藝圈前輩罩的緊緊的，本來不認罪的黃子佼，又被查出12部少女總共586部性影像。

李怡貞表示，那些影像裡面的少女還會自述年紀，甚至學校以及幾年級，用不合年紀的姿勢張開雙腿呈現私密處。黃子佼就是明知故犯的一直收集、一直下載。雖然現行法律就是長這樣，「但是不讓他進去關，真的會很氣憤」。

台灣去年掀起「#MeToo」浪潮，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。檢方調查，黃子佼從2014年2月12日註冊全台最大情色網站「創意私房」會員，陸續購買大量性影像成為高級會員，經2023年2月17日搜索查扣行動硬碟，查獲黃涉繼續儲存有兒少裸露胸部、性器、接觸性器或性交行為的性影像。

黃子佼

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