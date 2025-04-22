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前環保署總隊長不只性騷還性侵 檢認涉犯3罪聲押禁見

記者陳宏睿／台中22日電
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環境署環境督察總隊李姓前總隊長涉嫌性侵、猥褻女職員，台中地檢署聲押獲准。（本報資料照片）
環境署環境督察總隊李姓前總隊長涉嫌性侵、猥褻女職員，台中地檢署聲押獲准。（本報資料照片）

前環保署環境督察總隊前總隊長李健育涉嫌在2022年、2023年間，利用公務、出差機會，對多名女性職員下手性侵，此案由台中地檢署檢察官謝怡如偵辦後，本月17日搜索，認李男涉犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等3罪，罪嫌重大，向台中地院聲押禁見獲准。

台中地檢署在去年12月接獲台中市婦幼隊通報，環境部環境管理署（改制前為環境保護署環境督察總隊）李姓前總隊長涉利用權勢對女性職員施加性侵害行為，經指派婦幼專組謝怡如檢察官指揮偵辦此案。

全案蒐集相關證據後，本月17日揮婦幼警察隊持法院核發之搜索票，搜索李男住居所等處，核發拘票將李男拘提到案。

檢方訊問後，認李男在2022年、2023年間，多次利用公務、出差機會，對多名女性職員下手實施性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪犯嫌重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署表示，針對婦幼保護案件極為重視，對於職場發生之性侵害犯行絕不姑息，謹慎蒐證、依法嚴辦，以保護被害人權益，維護安心、安全的職場環境。

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