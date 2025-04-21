3男不滿道路拓寬遷就路樹 毒死242棵芒果樹

台9線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種植400多棵芒果樹，約半數遭人鑽孔下毒手，造成樹木枯死。(圖／花蓮玉里警分局提供)

台9線花蓮縣玉里鎮三民段計畫拓寬，路旁400多棵芒果樹去年遭人毒死242棵；檢方查出徐姓等3名男子疑不滿道路拓寬要遷就路樹而下毒，依毀損罪嫌提起公訴，花蓮地方法院判3人6月至4月不等徒刑，得易科罰金。

公路局2022年規畫拓寬台9線玉里三民至三軒段，原採取「以路就樹」方式，但部分農友認為芒果樹落果後腐爛成泥，機車騎士常因地面濕滑發生車禍，且路樹阻礙農機具下田，地方出現反對聲音。

公路局去年決定移植，但經現場勘查，發現台9線282至284公里處多棵芒果路樹枯死，疑遭不明人士鑽孔灌農藥，向警方報案。

檢警調監視器，查出徐男、蔡男及范姜男三人涉嫌下毒手；徐男當時是立委傅崐萁 服務處主任，蔡男是三民里里長，徐男涉夥同兩人於去年4月期間，多次用電鑽機鑽孔樹幹，並持六桶農業用農藥毒樹。

法院審理後依毀損罪判徐男有期徒刑6月、蔡5月、范姜4月，均得易科罰金；當地路樹種植超過20年，台灣護樹團體聯盟理事長張美惠認為判太輕，批3人自作主張，擅自破壞自然資源。

張美惠說，路樹有分隔島作用，夏天還能遮蔭，只要好好規畫，就能像花蓮市明禮路上的瓊崖海棠一樣成為綠色隧道。芒果樹被毒害，在地球暖化 當下，是很嚴重損失。

徐姓男子去年事發後離職，傅崐萁花蓮服務處表示此事與傅無關；蔡姓里長截稿前未回應。