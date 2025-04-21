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狠父抓2歲兒撞冰箱 腦出血搶救近月不治

記者曾健祐、余采瀅、黃寅／台中21日電
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台中地檢署。(記者曾健祐／攝影)
台中地檢署。(記者曾健祐／攝影)

台中市吳姓男子只因兩歲大的兒子好奇玩冰箱，一時情緒失控，涉抓住男童身體用力猛撞冰箱，造成男童腦出血，20小時後傷勢惡化在家昏倒，緊急送醫搶救近一個月仍不治。台中地檢署依傷害致死罪嫌起訴吳男。

檢警調查，35歲吳男和鍾姓妻子婚後育有兩個小孩，一家四口在清水區租屋。吳去年1月6日晚上10時許在家，見兩歲多的小兒子在客廳不斷玩冰箱的門。

吳男疑被惹怒，突然情緒激動，不顧兒子年幼，出手抓住身體，再用力撞擊冰箱；男童因遭強烈撞擊，額頭、腦部受損，並引發顱內出血。

事發後吳男疑未察覺兒子異狀，未及時送醫檢查；第二天晚上8時許，男童腦內出血傷勢加劇在家昏倒，吳妻見兒子癱軟昏迷不醒，呼喚全沒反應，急忙送醫，因傷勢嚴重，再轉送台中大型醫院搶救。

院方發現男童腦部受創，懷疑遭虐，通報檢警追查；男童搶救至2月4日，因創傷性硬腦膜下出血、腦病變，傷重不治，台中市社會局以違反兒少權法對男童父母提起獨立告訴。

檢方偵查一年多，根據相關證詞、遺體相驗報告等，認定吳男犯嫌重大，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴，男童母親鍾女嫌疑不足不起訴。

台中榮總兒科部主任王建得說，幼兒腦部尚未發育完全，十分脆弱，被抓頭撞冰箱，會造成「神經學後遺症」，可能因腦部損傷而造成腦性麻痺和肢體障礙等永久後遺症，甚至死亡。

且男童僅兩歲，面對管教仍屬無力抵抗的弱勢，大人管教上不得不慎。

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