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僑生心碎怒控：馬來西亞女大生 最後死在台灣的判決裡

記者林政忠／台北21日電
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男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。(本報資料照片)
男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。(本報資料照片)

兩起馬來西亞女大生命案，分別被最高法院撤銷無期徒刑及死刑發回，讓許多在台僑生心碎與憤怒。馬來西亞僑生Emberin Rae在Threads社群貼文，鍾姓女大生被強暴到死、死後還被討論值不值得同情；蔡姓女大生被用雙手掐住痛苦窒息而死，兇嫌更一審改判18年10月刑。Emberin Rae正在邀稿撰寫「僑生鬼故事：留台學生自保手冊」，記錄留學生在台灣的真實經歷，希望下一個人不再孤單。

Emberin Rae貼文表示，「我是馬來西亞人，在台灣唸書。我不認識那個被殺的馬來西亞女生，但我一直在想，如果今天是我，我大概也死得一樣安靜、一樣沒人記得」。

Emberin Rae寫道，她姓蔡，是一位來自馬來西亞的年輕女大生。她努力生活、唸書。她不是走錯巷弄，不是遇到隨機殺人。而是慢慢失去意識、被人用雙手掐住的脖子痛苦窒息而死。

你以為法官會說這樣的加害人應該嚴懲嗎？一審判無期徒刑，二審無期徒刑，更一審改判有期徒刑18年。在法院眼裡，殺個奉公守法的外籍生只需要關個18年。「台灣司法給我們一堂課，年輕殺人不算壞，會講話會感謝膜拜法官的加害者，比被殺害死掉的受害者重要」。

「你以為我氣的是沒有判死刑？不，我氣的是，她死了，什麼都沒能留下，而他還活著，還能重新做人。他，還有明天。我不仇台，但我今天要大聲說：是你們的司法讓我徹底看不起」。

Emberin Rae另一篇貼文指出，她是什麼時候開始對台灣感到失望的？大概是鍾姓女大生死了的那晚，校方卻只說「不准對記者發言，以免造成誤會」。

每年，學校都會辦追思會。畢業前，Emberin Rae幾乎都會去。鍾媽媽總是在視訊中流淚，她知道，那種痛，是一輩子的。「把唯一的女兒送來台灣唸書，沒想到，是送她來送死」。

當年，Emberin Rae就住在鍾姓女大生遇害的地方，「她死的地方，我經過無數次」。鍾姓女大生選擇來台灣，因為台灣是個安全的國家，她不知道，台灣，不只是讓她死，還讓她死得不夠一條死刑，兇手梁育誌，第一次出手失敗，所以他回去「準備得更好」，繩子綁成上吊結，選更偏僻的路段，這是計畫，不是衝動。

法院怎麼說？判死，判死。再判死。最高法院怎麼說？「他也許一開始沒想殺人」、「教誨師說他有矯正可能性」、所以他還活著，還有機會，還能再審一次。

而她呢？尊嚴被撕裂，還在被你們討論『值不值得正義』，她給台灣信任，台灣給她的是羞辱，鍾姓女大生死三次，一次在麻繩裡，一次在性侵裡，最後一次，在台灣的判決裡」。  

死刑 留學生 Threads

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