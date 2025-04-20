最大假出金集團 美女首謀延押 涉拿葬儀社、知名酒吧掩護

假出金集團女主謀歐俞彤裁定延押。(取材自Instagram)

台北地檢署偵破全台最大假出金詐欺集團，24歲詐團女首腦歐俞彤涉詐157億元(台幣，下同，約'4.8億美元)，前天被檢方起訴求刑25年，歐俞彤移審法院後強調自己並詐團首腦，哽咽請求法官交保，法院審酌歐俞彤只承認刑責較輕的參與組織、洗錢罪，否認加重詐欺與主持操縱犯罪，明顯意圖卸責，且曾試圖潛逃出境，裁定繼續羈押。

檢方執行「斬金行動」共起訴80人，52名在押被告移審法院，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊輪流蒞庭，法院認定歐俞彤等15名管理者情節重大，裁定繼續羈押，其餘被告坦承犯行，交保併限制出境出海。

歐俞彤曾是飯局妹，因在飯局結識竹聯幫弘仁會成員吳漢威（通緝中），兩人展開交往，歐俞彤在男友調教下，成立「美樂公司」，實則為機房與水房大本營，先利用假投資網站詐騙，待資金回流美樂公司，再透過虛擬貨幣 洗錢。

檢警指出執行第四波搜索時，歐俞彤正在桃園機場準備搭機，打算潛逃柬埔寨與男友會合，當場遭拘提，檢警直搗她在台中的大本營搜索。

檢方調查，歐俞彤不僅年輕貌美，且頭腦靈活，她結合葬儀社、模具公司、知名酒吧為掩護，私下從事假出金詐騙，在高雄某酒吧擔任店長的吳品濬，是歐俞彤南部重要幹部，吳男不僅還接受歐女指示派單詐騙逾10億元，還吸收客人成為出金手，讓酒吧淪為洗錢據點。

位於彰化的「嘉鑫公司」表面上是模具工廠，事實上卻是竹聯幫地堂據點，也是美樂公司重要樞紐，領導者吳俊翰是近來有意角逐竹聯幫主「鍾馗」李宗奎的小弟，因涉詐潛逃大陸遭通緝，吳男旗下成員白正冬、李典懋配合歐俞彤假出金5000萬元(約153.7萬美元)，詐騙18億元(約5534萬美元)。

另外，高雄某葬儀社負責人徐琮庭也是美樂公司管理階層，利用禮儀公司為幌子，派出金手前往郵局臨櫃匯款或無摺存款，製造金流斷點，隱匿犯罪所得。全案延押包括許展裕、呂尚軒、李駿宏、陳昱升、白正冬、李典懋、.洪清川、王尉傑、許晉榮、王彥靖、郭騵凱、徐琮庭等。