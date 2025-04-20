恐怖前男友欲挽戀情 盯哨、偽造女友母「家書」騙復合

新竹陳姓男子不滿女友分手移情別戀，竟盯梢甚至偽造前女友母親的「家書」騙復合，遭新竹地院判刑罰款。（本報資料照片）

新竹陳姓男子不滿百貨公司櫃姐女友分手移情別戀，竟變成恐怖情人，不但跑去對方上班的百貨樓層盯梢，甚至偽造前女友母親的「家書」，在信中強調要對方與現任男友分手，回去重新與陳同居，讓前女友不堪其擾，向警方報案；新竹地院審理終結，依偽造文書罪將陳判刑。

經查，陳男與櫃姐交往時同居，兩人具有家暴法規定家庭成員關係。陳因不甘心女友與其分手後另結新歡，竟於去年7月22日持對方信用卡帳單，及自己以「老公」口吻寫給前女友的信件，拿到前女友上班的百貨公司櫃位，要求主管代為轉交，希望前女友能與其碰面、復合，但前女友卻因此心生畏懼，日常生活與社會活動都受影響。

一周後，陳男趁晚間百貨結束營業時間跑去盯梢、守候，一看見前女友下班準備搭乘員工電梯離開，就衝上前拉扯，要對方和他一起離開，不過因前女友極力反抗，陳才作罷。

去年8月5日，陳男偽造前女友母親口吻，寫信給前女友，信中要求對方讀信後能與現任男友分手，之後回去與陳同居，並將這封偽造信件拿去前女友的專櫃，前女友嚇壞報警，由新竹地檢署偵查後起訴。

法官認為，陳男不知尊重前女友意願而騷擾，並偽造其母信件，法治觀念淡薄，考量陳坦承犯行，也有賠償意願，但前女友未到庭也未與陳談和解，審酌依行使偽造私文書罪判刑三月，易科罰金9萬元台幣（約2770美元），緩刑兩年，期間付保護管束，並應接受法治教育兩場次，及向公庫支付3萬元台幣。