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起衝突挖鄰居雙眼 醫：挖眼疼痛指數「超過生產」太殘忍

記者趙容萱／台中20日電
因廢水管線爭執釀衝突，簡男涉嫌持磚塊砸鄰居連男頭部，為掙脫還挖其雙眼致失明，衝突現場一片凌亂，警訊後依殺人未遂罪嫌送辦。(記者游明煌／翻攝)
因廢水管線爭執釀衝突，簡男涉嫌持磚塊砸鄰居連男頭部，為掙脫還挖其雙眼致失明，衝突現場一片凌亂，警訊後依殺人未遂罪嫌送辦。(記者游明煌／翻攝)

新北市簡男17日與鄰居連男因水管問題爭吵，涉嫌挖出連男雙眼，簡男聲稱，不小心、不是故意的。對此，中山附醫法醫科主任高大成分析，挖眼力度要很大，除非練過一指神功；他納悶，有需要如此殘忍嗎？「這絕對是故意的，不能這樣，真的是不良的示範」。

警分局調查，52歲簡男到牡丹所自首表示，因住處旁的水管，和69歲連男肢體衝突，拿磚敲擊對方頭部受傷倒地不起，並宣稱衝突間，他手也有被咬傷、穿刺，他手指不小心刺入對方眼中，不是故意的；簡男經戒護治療後帶回偵訊，依殺人未遂移送基隆地檢署偵辦。

高大成納悶，「有需要為一根水管，如此殘忍？人家咬你，真的有痛到這種程度嗎？」且挖眼的力度要很大，除非練過一指神功，一次要挖二眼沒那麼容易，若分二次挖眼，那真的很殘忍，未來被挖眼者恐因此終身失明，危害一輩子。

高大成認為，行凶者真的很殘忍，眼睛很靠近腦神經，所以疼痛不會輾轉是直接傳遞，之前有1個醫生將人的痛苦指數分12個等級，1級是蚊子咬，12級是產婦生子痛，結果該名醫生得青光眼，所以又分了13級，「就知道眼睛有多痛」。

高大成分析，「眼睛沒那麼容易挖」，因為第一會心軟，第二真的有這麼大力嗎？還有一種可能就是分2次挖，但有需要這樣做到程度嗎？如果是這樣那這人可以判死刑了，有夠殘忍，「這絕對是故意的，不能這樣，非常不好，真的是不良的示範」。

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