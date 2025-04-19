苗栗男拿雙刀挾持女友 朝員警逼近遭開2槍擊斃

苗栗頭份蔡姓男子懷疑同居女友出軌，昨凌晨手持二把菜刀挾持女友，警方到場後喝令棄刀，但蔡男不聽勸阻，攻擊女友並朝員警逼近，員警連開二槍擊 中蔡男左掌、左胸，送醫不治；開槍的吳姓員警涉犯過失致死罪，檢方訊後以3萬元台幣（約922美元）交保。

吳姓員警認為，當時情況危急，蔡男已持刀劃傷女友，因此第一槍先射擊蔡男左掌，但蔡男仍快速逼近攻擊，在危急狀況再開一槍要制止對方，非刻意瞄準對方致命部位射擊。警方為安撫他的情緒，已讓他休假，並組專案小組調查。

警方調查，蔡男（49歲）與陳女（45歲）為同居情侶，蔡男無業，陳女在水電工程業畫配管圖，去年剛在頭份購屋，蔡男平時與70多歲母親同住，也會到陳女住處居住。

蔡男疑因感情糾紛與陳女吵架，警方昨凌晨接獲家暴案，趕往現場發現蔡男雙手各執一把菜刀挾持陳女，警方喝令放下刀械，但蔡男欲攻擊陳女，警員先開一槍擊中蔡男左手掌，蔡男中彈後持續逼近警方，警方再開第二槍擊中左胸，蔡男應聲倒地。

救護人員抵達時，蔡男已失去呼吸心跳，送醫不治，檢方將解剖釐清死因。陳女臉部被毆打紅腫，身上多處擦挫傷，也有刀傷，送醫無生命危險。陳女表示，蔡男酒後情緒失控，懷疑她移情別戀。

到場處理的二名員警都姓吳，其中一人警專正期生畢業，另一人為特考班，派到頭份警分局都不到二年，開槍的是特考班吳姓員警。

警界認為，過去員警若開槍造成犯嫌傷亡，反而吃上官司纏訟多年，導致許多警員「不太敢」開槍，佩服吳姓警員的勇氣，因為稍有遲疑，恐危及自身或被害人安全。