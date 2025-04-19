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女遭高雄警又推又拉押上警車 抓錯人分局長登門道歉

記者林保光／高雄19日電
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林姓女子到高雄文化中心還書散步，被鳳山警分局員警誤當成毒品通緝犯的同夥，遭帶進派出所限制行動一個多小時，警方確認抓錯人才放人，令林女氣結，批警方「亂抓人」，打算提告員警妨害自由。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所三名員警搞出抓人烏龍後，警方昨天承認錯誤，分局長也登門向林女致歉。警方表示，將對三名員警處分至少二次申誡，並追究考監責任。

據了解，17日晚間，林女從住處到高雄文化中心還書，想要散步，突然有三名男子圍住她，二人抓住她的手，聲稱是警察，問她剛剛「車上的是誰」？

她回答說，她沒搭車，是不是認錯人？林女說，警察當時很凶，要她不要再裝了，說車上的人是通緝犯，還越來越凶、愈問愈大聲。

林女當時很害怕，請旁人報警，不久，苓雅警分局凱旋路派出所員警到場，確認林女的身分，無通緝資料，但鳳山警分局忠孝所三名員警仍「又推又拉」，把林女押上警車。

林女進忠孝派出所，員警質問她「車裡面是誰，妳為什麼要包庇男朋友，他是毒品通緝犯」，其中一名警員還問她，「妳不說，今天就準備睡派出所」，聲稱要告林女妨害公務和傷害罪。

直到將近二小時後，警方調閱相關監錄系統，才知搞錯對象，讓林女離去，林女昨天將遭遇貼網，批評「警察亂抓人」。

鳳山警分局表示，員警接獲一名毒品通緝男子出現文化中心，趕到時對方開車衝撞停車場柵欄逃逸，因有人指林女從車上下車，才盤查林女帶返駐地查證，經查證該女子非相關當事人。

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