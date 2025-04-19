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馬國女大生命案兇嫌死刑二度撤銷 遭疑實質廢死

記者林孟潔／台北19日電
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馬國女大生命案兇嫌梁育誌。（本報資料照片）
馬國女大生命案兇嫌梁育誌。（本報資料照片）

高雄市男子梁育誌五年前擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並以繩圈勒死後棄屍山區，高雄高分院更一審合議庭於死刑釋憲後一致決判處梁男死刑，成為釋憲後判死首例，但最高法院仍撤銷判決發回更審，讓外界再度質疑是實質廢死。

最高法院指出，更一審以想像競合犯、強制性交而故意殺害被害人罪判梁男死刑，但法律實務見解認為，應依強盜、性侵殺人罪數罪併罰判刑。另更一審認定梁男計畫殺人且性侵，但依卷證資料，梁男可能是計畫性侵後再升高犯意殺人。

最高法院表示，教誨師認為梁有矯正可能性，但更一審沒有於判決中說明不採對梁男有利量刑理由的原因，因此撤銷更一審判決，再度發回更審。

梁男2020年9月30日在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲帶至隱密處性侵，經女方掙扎、尖叫呼救才罷手。同年10月28日，他再度埋伏鎖定獨自徒步回租屋處的鍾女，性侵再以麻繩繩圈緊勒鍾女脖子致死，取走錢財購物，拿鍾女手機抵充加油費，隔日下午將遺體推落阿蓮區大崗山的邊坡。

一、二審均判梁死刑，最高法院以梁男是否為計畫性殺人、再犯可能性仍須調查釐清，撤銷二審死刑判決。另強制性交未遂、遺棄屍體罪部分被判刑四年四月確定，梁男已在高雄監獄服刑。

更一審認為，梁男非自首，沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由，且案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人。

一、二審經鑑定認為梁男再犯可能性高，更一審再請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高，考量反社會型人格障礙症的個性及傾向，幾乎已定型難以改變，精神醫學各種處遇均無效果，符合犯罪情節最嚴重之情形，合議庭三名法官一致決判死刑，但判決再度被撤銷。

死刑 長榮 台鐵

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