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假出金詐157億5000人受害 24歲女首謀遭求刑25年

記者蕭雅娟、王長鼎、張宏業／台北19日電
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北檢執行斬金行動發現詐騙所得157億元台幣，24歲的女主謀歐俞彤遭起訴求刑25年。（取材自Instagram）
北檢執行斬金行動發現詐騙所得157億元台幣，24歲的女主謀歐俞彤遭起訴求刑25年。（取材自Instagram）

台北地檢署執行「斬金行動」破獲全台最大假出金詐欺集團，美樂公司詐團女首腦、被稱為「台版金智秀」的歐俞彤年僅24歲，，短短八個月詐騙所得157億餘元（台幣，下同，約4.8億美元），假出金金額達8億餘元，全台共5000多名被害人，檢方昨依詐欺危害條例、洗錢等罪起訴80人，歐俞彤求刑25年。

本報系聯合報報導，北檢追出95名詐團成員，共羈押52人，歐俞彤男友吳漢威等15人逃匿柬埔寨等國遭通緝，檢方將發函外交部註銷護照

新北刑大調查，假出金詐團由電信詐欺機房成員，透過網路系統商非法化物系統，架設2230個「假投資網站及應用程式」，招攬被害人投資，再派出「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式，小額匯款「出金」至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，讓被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。

美樂公司以通訊軟體假投資方式，配合假出金詐欺水房，以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤至被害人帳戶，完成假出金行為。

北檢檢察官溯源追查，去年底至今年連續四波執行斬金行動，在台中一處豪宅逮捕外型豔麗的歐俞彤，並在豪宅內查扣許多高價精品名牌包與近百雙鞋子，檢方查出她替詐團製造金流斷點，每日經手詐欺贓款數億元，多則20億元，估計居間獲利數十億元。

檢方清查，美樂公司除組織出金集團，更協助詐團、黑幫將不法所得兌換為虛擬貨幣進行洗錢。

檢警發現，出金車手涉詐案件遍及全台，且詐團知悉現今銀行都會阻攔存匯款，為製造金流斷點，反而選擇管制較寬鬆的郵局臨櫃匯款，為截斷郵局這個破口，稱為「斬金行動」。

台北中國時報報導，歐俞彤神似韓星金智秀，原在台中當飯局妹，被稱為「台版金智秀」，去年結識竹聯幫弘仁會吳漢威組長後，交往並共組美樂假出金集團。

北檢檢察官指揮新北市刑大執行四波「斬金行動」，共搜索52處、聲押52人獲准，創下單一個案送審在押詐團嫌犯紀錄。檢方對歐女求刑25年、美樂公司幹部及成員五人各求刑10至18年、各出金集團負責人及成員12人求刑12至22年、出金手43人各求刑10至20年。

虛擬貨幣 護照

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