柯文哲術後首出庭 檢察官派出悍將、陳佩琪旁聽

柯文哲在法警戒護下，雙手上銬、腳踩藍白拖，帶著眼鏡的柯目光炯炯有神，快速進入法院出庭。(記者許正宏／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今(17)上午提解柯出庭，場外小草們不斷吶喊「阿北，加油！」直到囚車進入院方。民眾黨黨主席黃國昌、立委張啓楷等人，一早就在台北地院門口外排隊領旁聽證，而柯的妻子陳佩琪也到場。張啓楷受訪透露，這次開庭檢察官派出一個悍將，但這不是重點，而是事實的真相一定會一直呈現，這才是社會公眾要的。

柯文哲在法警戒護下，雙手上銬、腳踩藍白拖下囚車，帶著眼鏡的柯炯炯有神，快速進入法院出庭。小草們北檢、北院外柯加油打氣，見到囚車行駛至博愛路，立即大聲呼喊「阿北，加油！」稍早柯妻陳佩琪也到場旁聽。

張啓楷排隊領證前接受媒體採訪指出，今天是柯文哲手術後第一次出庭，一方面關心他身體，讓各界可以知道狀況，另一方面，上次出庭柯文哲有備而來，這段時間柯文哲關在裡面他有很多感慨，上次終於有機會替自己辯白，戳破很多檢察官的謬誤，甚至羅織罪、掩蓋關鍵的證據。

張啓楷說，聽說這次檢察官也派出一個悍將，但這不是重點，而是事實的真相一定會一直呈現，這才是社會公眾要的。

張啓楷表示，民眾黨支持爭取柯文哲司法上的人權的同時，也推動法庭直播，包括檢察官提出怎樣的證據，或柯文哲或律師發現哪些不合理的地方；他話鋒一轉說，法庭直播在全世界自由國家都是有的，最有名的就是美國男星強尼戴普跟他老婆官司的直播，全世界幾千萬人都有看，未來民眾黨將正式提出修法要求法庭直播，相信對台灣的司法進步公開透明會有很大的幫助。

法官今下午傳喚收賄共犯、台北市議員應曉薇的助理吳順民，同樣行準備程序；吳偵查中羈押禁見但認罪獲交保，訴訟程序比柯文哲簡易。

北院合議庭已排審案計畫至11月27日，5月預計7次提解柯全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。