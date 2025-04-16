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婦女網購美容針 賣家到府注射後「肉毒桿菌中毒」插管

記者李青縈／台北16日電
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疾管署防疫醫師林詠青說明施打美容針，引發肉毒桿菌中毒個案狀況。(記者李青縈／攝影)
疾管署防疫醫師林詠青說明施打美容針，引發肉毒桿菌中毒個案狀況。(記者李青縈／攝影)

一名40多歲女性，網購肉毒桿菌美容針，賣家到府於臉頰、額頭注射針劑，不料引發肌肉無力、全身倦怠、呼吸困難等症狀，緊急就醫，插管、使用呼吸器治療，被確診為今年首起醫源性肉毒桿菌中毒案例，最後自費20多萬(台幣，下同，約6100美元)使用抗毒素，才救回一命。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案於施打針劑後三天，出現吞嚥困難、唾液分泌障礙、眼瞼下垂、肌肉無力等症狀，就醫治療效果不佳。血清、糞便檢驗報告均為陰性，但因採檢時間距注射肉毒桿菌毒素時間已超過一周，而症狀符合肉毒桿菌中毒臨床表現，研判為極可能病例。

疾管署發言人羅一鈞表示，一般肉毒桿菌中毒事件以食用遭肉毒桿菌毒素汙染的食物居多，醫源性肉毒桿菌中毒則與醫美相關，使用來源不明的肉毒桿菌毒素，國內自2019年以來累計8例中毒案例，其中5例屬非法使用。因抗毒素昂貴，目前僅庫存4人分，今年將再採購12人分。

醫源性肉毒桿菌中毒往往發生在注射肉毒桿菌毒素後數小時、數日或數周發病，症狀為嘔吐、眼瞼下垂、顏面神經麻痺等，可能惡化為呼吸衰竭，甚至死亡。

食藥署副署長王德原指出，目前核發7張肉毒桿菌毒素藥品許可證，皆為醫師處方藥品，如未經核准而擅自輸入，違反「藥事法」，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元(約307.6萬美元)以下罰金；若明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，涉違反「藥事法」，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元(約153.8萬美元)以下罰金。

羅一鈞表示，此案賣家涉及觸犯藥事法等，衛生局已著手蒐集事證。

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