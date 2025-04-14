他1天8次偷拍兒童如廁 竟判無罪 司法官看判決：很難過

施姓男子在一天內8次潛入台南市國小廁所，偷拍到女童及3名兒童、少年臀部、下體私密部位影像，台南地院判無罪，有司法官直言，看了判決很難過。(本報資料照片)

施姓男子在一天內8次潛入台南市國小廁所，偷拍到女童及3名兒童、少年臀部、下體私密部位影像，檢方依涉犯兒少性剝削罪起訴；台南地院審理後認定，施與被害人間無性互動，亦未藉權勢脅迫，不構成性剝削，加上被害人未提告妨害秘密，判施無罪。

台南地檢署表示，承辦檢察官會研議上訴理由後，向台南高分院提起上訴。有司法官看到判決，直言看了很難過，認為從頭到尾都在打高空，抄來的學理占了判決的五分之四，完完全全沒有一丁半點關心到被害人。

判決書指出，施姓男子2023年7月31日上午8時許，騎乘機車前往台南市一間國小，站立在校園東南側附近，只要觀察若有兒童或少年前去上廁所，即伺機持手機前往攝錄兒童或少年裸露下半身上廁所影像，當天共8次潛入廁所。

施姓男子從上午8時至下午1時，潛伏於兒童或少年如廁的隔壁間廁所，將手機伸入兩間廁所中間隔板下方，偷錄得一名女童及其他3名真實身分不詳兒童或少年脫下褲子上廁所時，露出臀部、下體等私密部位影像得逞；直到女童發現遭人偷拍，告知老師，校方報警處理。

檢警偵訊時，施姓男子坦承不諱，檢方依涉犯刑責較重的兒少性剝削條例第36條第3項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，最重可處7年以上有期徒刑，將他起訴移送台南地院審理。

台南地院審理時，施也承認犯行；但法院認為，施姓男子拍攝4名被害兒童或少年身體隱私部位，或足以滿足其事後觀看時個人性慾，可能合於一般所指「猥褻」定義，然此僅屬女童及其他3名兒童或少年非公開活動。

法院指出，施姓男子所拍影像，並非女童個人與其他3名不詳兒童或少年，與施互動時的性活動過程，女童與其他3名兒童或少年僅是在非公開場合從事如廁活動時，可期待或應具備隱私秘密權遭到侵害，並非於性活動中受有性剝削，而遭侵害性隱私情形。

根據聯合國 兒童權利公約的精神，只要會影響兒童身心發展的性相關行為，利用兒童身體或性隱私來滿足私慾的行為都算「性剝削」；但性剝削防制條例的構成要件，是被害兒童或少年處於「性活動」過程中，處於不對等的權力地位關係，違反本人意願，遭拍攝性影像，造成個人「性隱私」遭受侵害。

法院審酌，公訴人所提證據，尚不足以證明施確有所指犯行，亦乏其他具體事證以為佐證，尚不足使法院達於通常一般人均不致有所懷疑程度，致未能形成施有罪確信；本件施的犯罪屬不能證明，依法應為無罪諭知，庶免冤抑。