我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

他1天8次偷拍兒童如廁 竟判無罪 司法官看判決：很難過

記者袁志豪／台南14日電
施姓男子在一天內8次潛入台南市國小廁所，偷拍到女童及3名兒童、少年臀部、下體私密部位影像，台南地院判無罪，有司法官直言，看了判決很難過。(本報資料照片)
施姓男子在一天內8次潛入台南市國小廁所，偷拍到女童及3名兒童、少年臀部、下體私密部位影像，台南地院判無罪，有司法官直言，看了判決很難過。(本報資料照片)

施姓男子在一天內8次潛入台南市國小廁所，偷拍到女童及3名兒童、少年臀部、下體私密部位影像，檢方依涉犯兒少性剝削罪起訴；台南地院審理後認定，施與被害人間無性互動，亦未藉權勢脅迫，不構成性剝削，加上被害人未提告妨害秘密，判施無罪。

台南地檢署表示，承辦檢察官會研議上訴理由後，向台南高分院提起上訴。有司法官看到判決，直言看了很難過，認為從頭到尾都在打高空，抄來的學理占了判決的五分之四，完完全全沒有一丁半點關心到被害人。

判決書指出，施姓男子2023年7月31日上午8時許，騎乘機車前往台南市一間國小，站立在校園東南側附近，只要觀察若有兒童或少年前去上廁所，即伺機持手機前往攝錄兒童或少年裸露下半身上廁所影像，當天共8次潛入廁所。

施姓男子從上午8時至下午1時，潛伏於兒童或少年如廁的隔壁間廁所，將手機伸入兩間廁所中間隔板下方，偷錄得一名女童及其他3名真實身分不詳兒童或少年脫下褲子上廁所時，露出臀部、下體等私密部位影像得逞；直到女童發現遭人偷拍，告知老師，校方報警處理。

檢警偵訊時，施姓男子坦承不諱，檢方依涉犯刑責較重的兒少性剝削條例第36條第3項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，最重可處7年以上有期徒刑，將他起訴移送台南地院審理。

台南地院審理時，施也承認犯行；但法院認為，施姓男子拍攝4名被害兒童或少年身體隱私部位，或足以滿足其事後觀看時個人性慾，可能合於一般所指「猥褻」定義，然此僅屬女童及其他3名兒童或少年非公開活動。

法院指出，施姓男子所拍影像，並非女童個人與其他3名不詳兒童或少年，與施互動時的性活動過程，女童與其他3名兒童或少年僅是在非公開場合從事如廁活動時，可期待或應具備隱私秘密權遭到侵害，並非於性活動中受有性剝削，而遭侵害性隱私情形。

根據聯合國兒童權利公約的精神，只要會影響兒童身心發展的性相關行為，利用兒童身體或性隱私來滿足私慾的行為都算「性剝削」；但性剝削防制條例的構成要件，是被害兒童或少年處於「性活動」過程中，處於不對等的權力地位關係，違反本人意願，遭拍攝性影像，造成個人「性隱私」遭受侵害。

法院審酌，公訴人所提證據，尚不足以證明施確有所指犯行，亦乏其他具體事證以為佐證，尚不足使法院達於通常一般人均不致有所懷疑程度，致未能形成施有罪確信；本件施的犯罪屬不能證明，依法應為無罪諭知，庶免冤抑。

聯合國

上一則

大學校園擺攤支持大罷免連署 教長：尊重學生言論自由

下一則

醫師開藥考慮利潤 扭曲醫療生態 小總額制傷害就醫權益

延伸閱讀

2中國學生在韓偷拍軍事設施被捕 輿論質疑身分

2中國學生在韓偷拍軍事設施被捕 輿論質疑身分
偷拍、爆料、炒緋聞…劉大錘、老板王大發等帳號遭封禁

偷拍、爆料、炒緋聞…劉大錘、老板王大發等帳號遭封禁
涉偷拍南韓空軍基地 2中國高中生被刑事立案禁出境

涉偷拍南韓空軍基地 2中國高中生被刑事立案禁出境
噁男偷拍女童傳網 澳洲警通報逮人 台警：丟臉丟到國外

噁男偷拍女童傳網 澳洲警通報逮人 台警：丟臉丟到國外

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
監察院長陳菊。(本報系資料照)

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案

2025-04-12 10:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅