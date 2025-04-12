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「想做嗎？」已婚科長環抱下屬摸胸 教部記兩大過免職

記者許維寧／台北12日電
已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑。(本報資料照片)
已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑。(本報資料照片)

教育部一名王姓已婚科長於會議後，將女下屬載至汽車旅館稱要完成會議紀錄，卻強行環抱摸胸，並問「之前有沒有做過」、「想做嗎？」女下屬抗拒卻仍被緊抱，後嚇得落荒而逃；南投地方法院依強制猥褻罪判王六個月徒刑，得易科罰金，教育部則召開公務人員考績委員會，將其記兩大過免職。

判決書指出，該名王姓科長駕駛小客車搭載女下屬，先前往某一高職開會，會議結束後則以製作會議紀錄為理由，將女下屬載往汽車旅館，並意圖利用權勢性騷擾，科長假借幫女下屬按摩後趁機環抱腰部，但女下屬因礙於權勢不敢制止。

王將女下屬抱起至自己的雙腿上摸胸，並問：「之前有沒有做過」、「想不想要做？」，女下屬回答「我不要做，我不想做」。王這時以蠻力強拉女下屬的雙手，讓她與自己面對面，並拉起她的雙手十指緊扣，讓女下屬無法掙脫。

據悉，該名王姓科長任職公務員已超過20多年，因推展特殊教育（身心障礙及資賦優異的相關業務）績效卓越，曾獲選教育部優良特殊教育楷模。

對此，教育部今回應，該案已於去年6月14日上午召開性騷擾及性別歧視申訴評議委員會，並經全外聘委員調查報告，作成王姓前科長權勢性騷擾行為成立之決議。

教育部表示，該案並即於同日下午召開公務人員考績委員會，經審認王姓前科長對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重政府信譽及公務人員聲譽，作成一次記兩大過專案考績之決議，並於去年7月23日發布記兩大過免職。

性騷擾 教育部 歧視

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