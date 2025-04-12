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交保後頻違規靠近機場、海岸線 「八八會館」負責人收押

記者王長鼎／台北12日電
郭哲敏八八會館地下匯兌洗錢案，今年1月以2億元台幣交保後，多次靠近機場及海岸線，明顯違反規定，新北地院11日指揮新北市調處火速拘提到案並裁定羈押。(本報資料照片)
郭哲敏八八會館地下匯兌洗錢案，今年1月以2億元台幣交保後，多次靠近機場及海岸線，明顯違反規定，新北地院11日指揮新北市調處火速拘提到案並裁定羈押。(本報資料照片)

「八八會館」負責人郭哲敏涉洗錢217億元(台幣，以下同，約67億美元)遭起訴，法院今年1月才裁定郭男以2億元交保，並實施電子科技監控，因全案辯論終結，定5月29日宣判，郭男近期卻多次發生接近機場、海岸線、載具離線等告警事件，新北地院昨指揮調查局火速拘提郭男到案，裁定再行羈押防逃。

連一鮑魚創辦人鍾文智炒TDR獲利逾4億元，累計刑期30年5月定讞，卻於發監前棄保潛逃，在法界掀波。台灣高等法院認為，審判長邱忠義、受命法官陳勇松裁定科技設備監控不必延長有重大疏失，請求法官評鑑，台北地檢署也依貪汙、枉法裁判罪分案調查中。

鍾文智落跑引發司法風暴，遠航董事長張綱維被控掏空36億資產，一審判刑14年，去年10月裁定戴電子腳環，案件上訴後，高院發現張綱維屢次接近漁港，4月2日拘提到案，裁定重新羈押；郭哲敏是繼張綱維之後，第二位因鍾文智效應被羈押的金融重犯。

郭哲敏是境外地下博弈支付匯兌系統AE集團董事長，他涉經營線上博弈獲利16億元、洗錢217億元遭起訴。新北地院今年1月辯論終結時，檢方對郭哲敏求刑15年，當時郭哲敏猛打悲情牌，向審判長保證「對官司絕不迴避」，希望回家過年。

合議庭裁定郭哲敏以2億元交保，須接受電子腳環及居家讀取器的科技監控八個月，並應於每日早晚，持手機拍自己面部回傳監控中心。

新北地院指出，郭哲敏多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，審酌郭哲敏在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由認為有逃亡之虞，繼續以具保、限制出境、出海及科技設備監控無法避免逃亡風險，亦不足以確保後續訴訟程序順利進行，合議庭訊後認有再羈押必要，裁定自昨日起再執行羈押，可抗告。

此外，「百億賭王」林秉文涉替郭哲敏洗錢，審判中棄保潛逃遭通緝，調查局將林男列為「外逃通緝犯」名單，且掌握可能潛逃美國洛杉磯

棄保 高院 洛杉磯

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