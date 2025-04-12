台高鐵旅客背包行動電源爆炸 1人手臂燙傷

高鐵1607次南下列車今天上午9時20分許抵達左營站前，第1車廂突傳出彭姓旅客座位背包中的行動電源爆炸冒煙，彭男手臂遭燙傷。(記者石秀華／翻攝)

高鐵1607次南下列車今(12)天上午9時20分許抵達左營站前，第1車廂突傳出旅客座位背包冒出輕煙，旅客彭姓男子慘叫，引發驚慌，有旅客急持車廂滅火器協助滅火，列車長緊急將1、2車旅客疏散至3車，警方發現疑行動電源爆炸釀禍，燙傷彭男手臂，正釐清事發原因。

高鐵表示，高鐵1607車次南下列車今天上午7時10分許從南港出發，行經嘉義至台南路段，因旅客隨身行李著火冒煙，造成車廂煙霧偵測作動，引發車廂旅客一陣驚慌，但有同車旅客鎮定地立即協助以滅火器成功滅火，列車長並將1車及2車旅客全數先疏散至3車。

高鐵除安排車站護理師協助旅客外，也於第一時間通報鐵路警察；警方抵達時，現場已先行由其他民眾使用滅火器滅火完畢；經調查，彭姓男子（29歲）上車後，將行動電源置於攜帶的背包內，背包放置於座位前方地板，並未充電，列車行經嘉義至台南區間，因不明原因自燃。

當時彭男急著將行動電源拿出，因此左臂遭燙傷呈紅腫現象，意識清楚無大礙，由高鐵左營站護理師包紮完畢後自行前往就醫及後續治療，現場無其他民眾受傷。

警方上列車車廂搜證，事發後，列車地板出現零星燒灼痕跡，高鐵公司已安排列車進入基地清潔、檢修。